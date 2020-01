Illumina dépose des actions en contrefaçon de brevet contre BGI en Suède et au Royaume-Uni





Illumina, Inc. (NASDAQ : ILMN) a annoncé aujourd'hui avoir déposé deux actions en contrefaçon de brevet, supplémentaires concernant des produits de séquençage de BGI, notamment le DNBSeq-400 (également connu sous le nom de MGISeq-2000), le DNBSeq-T7 et les réactifs chimiques associés.

La première plainte a été déposée contre MGI Tech Co., Ltd. et Latvia MGI Tech SIA auprès de la Haute cour de justice, Division de la chancellerie, Tribunal des brevets au Royaume-Uni, pour violation de quatre brevets : EP 1 530 578 B1, EP 1 828 412 B2, EP 2 021 415 B1, et EP 3 002 289 B1. La deuxième plainte a été déposée contre Latvia MGI Tech SIA devant le Tribunal des brevets et du commerce en Suède, pour violation du brevet EP 3 002 289 B1. Les brevets couvrent la chimie exclusive de séquençage par synthèse, d'Illumina.

Des actions en contrefaçon de brevet, connexes sont également en instance au Danemark, en Allemagne, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis.

