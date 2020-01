LG Electronics et Luxoft forment une coentreprise pour développer webOS Auto au CES 2020





Ce partenariat, dont le siège social est basé en Californie, vise à développer et à faire

avancer la technologie webOS Auto afin qu'elle devienne une plateforme à la fine

pointe du marché

TORONTO, le 10 janv. 2020 /CNW/ - LG Electronics (LG) et Luxoft, une société de DXC Technology, ont conclu un accord cette semaine en vue de développer et d'accroître conjointement la plateforme webOS Auto en vue de l'intégrer à des systèmes prêts à être mis en production.

Le président et directeur de la technologie de LG, I.P. Park, Ph. D., et le vice-président directeur de DXC Technology et président et PDG de Luxoft, Dmitry Loschinin, ont signé l'accord hier à Las Vegas lors de l'exposition CESMD 2020. Cette nouvelle coen-treprise sera établie à Santa Clara, en Californie et lancera ses activités au cours du pre-mier trimestre de 2020, en même temps que l'annonce de la composition de l'équipe de direction.

Grâce à cette nouvelle coentreprise, LG et Luxoft feront progresser le déploiement de postes de pilotage numériques prêts à être mis en production, de systèmes d'infodivertissement pour les véhicules, de systèmes de divertissement pour passagers arrière et de systèmes de covoiturage reposant sur la plateforme webOS Auto et les mettront à la disposition de fabricants de voitures, d'exploitants de parcs de véhicules et de fournisseurs de services de mobilité partagée. La plateforme webOS Auto de LG offre des caractéristiques et des fonctionnalités novatrices et comprend toutes les composantes essentielles, comme une capacité de traitement multimédia, des commandes multimoniteur, une connectivité et une sécurité, et offre un confort amélioré et des fonctions pratiques aux passagers et au conducteur. La nouvelle coentreprise tirera parti du réseau mondial de prestation de services d'ingénierie à l'échelle de Luxoft.

Comme la technologie webOS se trouve dans plus de 70 millions de téléviseurs intelligents partout dans le monde, LG redéfinit le salon en offrant la meilleure expérience utilisateur de l'industrie télévisuelle. Grâce à la technologie webOS Auto qui offre un écosystème de services intelligents et de services de diffusion en continu des chefs de file du marché, LG accroît son expertise en offrant une expérience grand public unique dans les véhicules.

« Grâce à cette coentreprise avec Luxoft, nous cherchons à renforcer la plateforme d'infodivertissement véhiculaire de LG et à accélérer la mise en marché des véhicules connectés en tirant parti des technologies, confie M. Park. Nous continuerons de faire évoluer l'écosystème de webOS Auto en offrant une grande variété de services par l'entremise d'une liste croissante d'entreprises partenaires. »

« Cette nouvelle coentreprise renforce les capacités de Luxoft à concevoir, à développer et à déployer des postes de pilotage numériques à grande échelle et des solutions de mobilité connectée reposant sur des plateformes ouvertes, confie M. Loschinin. La combinaison des forces de LG et de Luxoft permettra de créer une synergie inestimable en vue de déployer la plateforme webOS Auto et d'offrir aux fabricants automobiles et à leurs principaux partenaires la possibilité de créer des expériences numériques grand public. »

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

