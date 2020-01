La microbrasserie À l'abri de la tempête, Le Verger Poméloi et la Pâtisserie Hélène des Îles consolident l'offre agrotouristique de l'archipel des Îles-de-la-Madeleine





Les trois entreprises madeliniennes pourront augmenter leur productivité et diversifier leurs activités grâce à l'appui du gouvernement du Canada

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 10 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La communauté des Îles-de-la-Madeleine profitera d'une offre touristique bonifiée grâce aux projets de la microbrasserie À l'abri de la tempête, du Verger Poméloi et de la Pâtisserie Hélène des Îles. En plus de diversifier et de consolider l'économie de la région, ces projets contribueront à renforcer son positionnement agrotouristique.

Des entreprises innovantes et en pleine croissance

Les deux dirigeantes de la microbrasserie À l'abri de la tempête, dont les activités ont commencé en 2004, procèdent actuellement à des travaux d'agrandissement et feront l'acquisition de nouveaux équipements. Elles pourront ainsi augmenter la production de l'entreprise et répondre à la demande qui ne cesse de croître, notamment auprès des touristes très friands des produits du terroir.

De leur côté, les deux repreneurs du Verger Poméloi ont diversifié les activités de l'entreprise familiale grâce aux nouvelles activités de distillation entamées en 2019. Ils seront les premiers à fabriquer des spiritueux madelinots!

Finalement, la Pâtisserie Hélène des Îles, fondée en 2017 et qui connaît déjà un fort succès, doit procéder à des travaux d'agrandissement et d'aménagement pour augmenter sa production. Il s'agit de la seule pâtisserie artisanale à offrir un produit haut de gamme sur le territoire, et sa fondatrice souhaite répondre à la demande croissante de sa clientèle, voire même diversifier son offre.

De passage dans l'archipel, la députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé aujourd'hui que DEC accordait des contributions financières remboursables totalisant plus d'un million de dollars aux trois entreprises.

La ministre en a également profité pour discuter des enjeux liés au développement économique de la région avec les entrepreneurs en plus de visiter les installations du verger et de la microbrasserie.

Ces trois projets s'inscrivent dans les priorités du gouvernement du Canada en matière de croissance économique inclusive, d'innovation et de dynamisme régional.

Ils souscrivent également à la mission de DEC, qui souhaite encourager la diversification économique aux Îles-de-la-Madeleine. L'appui de DEC à ces entreprises locales permettra la création de 10 emplois et la consolidation de 68 emplois de qualité.

Citations

« À l'abri de la tempête, Le Verger Poméloi et la Pâtisserie Hélène des Îles sont des entreprises dynamiques de notre région. Elles contribuent à l'essor d'une économie diversifiée et inclusive aux Îles-de-la-Madeleine, en plus de mettre en valeur notre expertise régionale ainsi que les produits de notre terroir. Ces projets innovants auront un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

«?Nous sommes présents pour aider les PME canadiennes. Nous les aidons à s'outiller adéquatement pour qu'elles puissent croître. Grâce aux projets d'À l'abri de la tempête, du Verger Poméloi et de la Pâtisserie Hélène des Îles, il sera possible d'offrir aux touristes une expérience gastronomique unique au Canada! À terme, c'est toute la communauté des Îles-de-la-Madeleine qui en profitera, car de nombreux emplois seront consolidés et dix emplois seront créés. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles.

, ministre du Développement économique et des Langues officielles. Les aides financières accordées au Verger Poméloi et à la Pâtisserie Hélène des Îles ont été consenties en vertu du Programme de développement économique du Québec, tandis que la contribution versée à la microbrasserie À l'abri de la tempête provient du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI), de DEC.

Le programme CERI s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn et YouTube

Suivez À l'abri de la tempête sur Facebook

Suivez Pâtisserie Hélène des Îles sur Facebook

Suivez Le Verger Poméloi sur Facebook

Document d'information : détails des contributions accordées à trois entreprises des Îles-de-la-Madeleine

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Pâtisserie Hélène des Îles inc. Contribution remboursable de 81 700 $ sur un investissement total de 275 000 $ La Pâtisserie Hélène des Îles est spécialisée dans le développement, la fabrication et la mise en marché de pâtisseries qui mettent en valeur les produits du terroir de l'archipel. Ses produits toujours frais du jour varient selon les saisons et les arrivages de petits fruits des îles. L'entreprise est la seule pâtisserie artisanale offrant un produit haut de gamme sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine. Elle réalise 100 % de ses ventes directement sur place et emploie treize personnes, dont quatre à temps plein. Durant la saison touristique, soit de juin à octobre, deux pâtissières provenant de l'extérieur des Îles se joignent à l'équipe. Le projet vise l'expansion et l'augmentation de la productivité de l'entreprise. Il consiste principalement à agrandir le bâtiment pour augmenter l'espace de production et du comptoir de vente, à acquérir des équipements et à aménager une chambre à congélation et une salle d'entreposage. La contribution de DEC portera sur l'ensemble des coûts d'acquisition, d'agrandissement et d'aménagement. Le projet devrait permettre de créer cinq emplois. Le Verger Poméloi Contribution remboursable de 140 000 $ sur un investissement total de 666 678 $ Monsieur Éloi Vigneau a commencé à cultiver son verger il y a plus de 20 ans. Il s'agissait d'un projet expérimental visant à vérifier la possibilité de faire pousser des arbres fruitiers aux Îles-de-la-Madeleine, dans des conditions climatiques parfois difficiles. Le transfert de l'entreprise se fait progressivement de monsieur Vigneau, retraité depuis quelques années, à ses deux fils, Louis-Joseph et Élie. Les deux repreneurs veulent diversifier les activités de l'entreprise familiale et l'amener à un niveau plus élevé. Ils ont l'intention de suivre la tendance des microdistilleries québécoises et de fabriquer les premiers spiritueux madelinots. Le projet vise à diversifier les activités de production de l'entreprise grâce à l'ajout d'activités de distillation. Il comprend la construction d'un nouveau bâtiment qui accueillera la distillerie, la cuisine et la boutique, ainsi que l'acquisition d'équipements. La contribution de DEC portera spécifiquement sur la portion du bâtiment dédiée à la fabrication des spiritueux et des produits dérivés ainsi que sur les équipements de production tels que des cuves, des barriques et une nouvelle presse. Le projet permettra la création de cinq emplois. À l'abri de la tempête Contribution remboursable de 900 000 $ sur un investissement total de 2 250 000 $ À l'abri de la tempête est une microbrasserie qui se spécialise dans la fabrication de bières uniques et racées en offrant à sa clientèle une douzaine de produits réguliers distribués dans près de 900 points de vente au Québec. L'entreprise a su développer des maillages avec des producteurs locaux qui ont permis la mise en marché de produits tels qu'un fromage affiné à la bière de la Fromagerie du Pied-de-Vent et la fabrication d'un caramel à la bière par La Belle Occasion. Elle est aussi réputée pour ses produits de niche et innovateurs tels que la Corne de Glace, issue de la cryoconcentration, une première au pays, ainsi que pour son procédé de vieillissement sous la glace. Elle s'est donné pour mission, depuis son démarrage, d'offrir des bières de qualité en valorisant l'utilisation de matières premières locales dans leur conception. Le projet vise l'expansion et l'amélioration de la productivité de la microbrasserie. Il comprend des travaux d'agrandissement et de modification du bâtiment actuel ainsi que l'acquisition d'équipements de production. La contribution de DEC portera sur l'ensemble des coûts du projet, notamment l'agrandissement et la modification du bâtiment ainsi que l'achat, le transport et l'installation des nouveaux équipements de fabrication de bières (fermenteurs, bouilloire à vapeur, système de brassage et équipements connexes). En résumé Nombre de projets : 3 Nombre d'emplois créés : 10 Contributions de DEC : 1 121 700 $ Investissements totaux générés par ces projets : 3 191 678 $

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 10 janvier 2020 à 10:00 et diffusé par :