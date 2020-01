Le leader canadien InsurTech Keal nomme un nouveau Directeur général axé sur l'avenir





Ayant de nombreuses années d'expérience en informatique nuagique, Dimitrios Argitis apporte à Technologie Keal une nouvelle vision pour 2020

MONTRÉAL, le 10 janv. 2020 /CNW/ - Technologie Keal, un expert au niveau des solutions de courtage d'assurance au Canada, et division de Vertafore, a annoncé que Dimitrios Argitis s'est joint à l'entreprise à titre de vice-président et directeur général pour diriger la prochaine phase de croissance de Keal et déployer de nouvelles solutions sur le marché canadien.

La mission de Keal est de fournir aux courtiers canadiens des solutions de calibre mondial qui contribuent à leur succès dans un marché de plus en plus concurrentiel. Leader respecté et gestionnaire de logiciels et de produits chevronné, Argitis est reconnu pour avoir mené avec succès des transformations organisationnelles contribuant au succès des clients, à l'optimisation des revenus et à la construction du futur.

« Les clients canadiens bénéficieront d'une entreprise déterminée à rester canadienne, mais avec les ressources additionnelles d'une grande organisation internationale ayant fait ses preuves avec des logiciels novateurs de classe mondiale », a déclaré Argitis. « Imaginez les solutions que nous pouvons apporter sur le marché canadien, tant celles d'ici que celles adaptées à partir de solutions éprouvées aux États-Unis, pour répondre aux besoins des courtiers canadiens. Il s'agit là d'une valeur ajoutée importante pour nos clients. »

Argitis est diplômé de l'Université McGill et a passé 23 ans à travailler pour plusieurs entreprises de logiciels de premier plan basées à Toronto et à Montréal, comme TECSYS et Epicor Retail (actuellement Aptos). Souvent qualifié de couteau de l'armée suisse pour sa polyvalence, Argitis connaît bien tous les aspects du cycle de vie de la relation client, allant de la vente à la livraison de projets, au développement personnalisé, au soutien à la clientèle et à l'optimisation des opérations.

Argitis succède à Pat Durepos et Renée Durepos. En 2016, les Durepos, alors propriétaires de Keal, rejoignent la famille Vertafore pour mieux répondre aux besoins de leurs courtiers partenaires et de leurs employés. Ayant atteint l'objectif de faire passer Keal d'une entreprise familiale à un chef de file dans l'espace InsurTech, les Durepos passent le flambeau pour marquer une nouvelle ère d'innovation et de croissance.

Argitis est très heureux d'avoir l'occasion de travailler avec Keal, une solution logicielle résolument canadienne, fabriquée par des Canadiens pour les Canadiens. Il voit un potentiel important dans l'avenir de Keal grâce au soutien de Vertafore, le principal fournisseur de logiciels d'assurance aux États-Unis.

À propos de Keal

Technologie Keal est un expert en innovation au niveau du courtage d'assurance au Canada et un leader sur le marché des BMS (système de gestion de courtage) pour les courtiers en assurance et en services financiers. Keal offre une suite intégrée de produits conçus pour accroitre les revenus par l'utilisation efficace de la technologie. En 2016, Vertafore a fait l'acquisition de Technologie Keal, un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion d'assurance de courtage et commerciale au Canada. Pour plus d'information, visitez le www.keal.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Vertafore

Pour plus de 50 ans, Vertafore, le leader en technologie d'assurance moderne, a construit et supporté des solutions InsurTech supérieures reliant ainsi chaque point de la chaine de distribution. Les produits de Vertafore pour la gestion d'agence, la tarification, la règlementation, la conformité et la connectivité simplifient les processus de travail, améliorent l'efficacité et stimulent la productivité d'un plus grand nombre de professionnels en assurance de l'Amérique du Nord que tout autre fournisseur - y compris plus de 20,000 agences, plus de 1,000 assureurs et 23 gouvernements d'état. En mettant constamment l'accent sur l'excellence opérationnellle, le développement de solutions novatrices et l'alignement avec les pricipaux partenaires de l'industrie, Vertafore ouvre la voie aux clients de toutes tailles en fournissant des solutions et résultats qui font une différence. Pour plus d'informations sur Vertafore, visitez www.vertafore.com.

©2020 Vertafore et le logo de Vertafore sont des marques de commerces enregistrées. Tous droits réservés. Toutes autres marques de commerces sont la propriété de leur propriétaire respectifs.

