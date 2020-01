Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour décembre 2019





Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 9 janv. 2020 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de décembre 2019.

En décembre 2019, la TSX a accueilli 3 nouveaux émetteurs, comparativement à 16 le mois précédent et à 5 en décembre 2018. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 1 société de produits et services destinés à l'industrie, 1 société de services financiers et 1 société du secteur des sciences de la vie. Le total du financement réuni en décembre 2019 est en hausse de 1 391 % par rapport au mois précédent et en hausse de 768 % par rapport à décembre 2018. Le nombre total d'opérations de financement en décembre 2019 s'est établi à 52, comparativement à 31 le mois précédent et à 44 en décembre 2018.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En décembre 2019, la TSXV a accueilli 12 nouveaux émetteurs, comparativement à 4 le mois précédent et 12 en décembre 2018. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 6 sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, 5 sociétés minières et 1 société du secteur des technologies propres. Le total du financement réuni en décembre 2019 est en hausse de 75 % par rapport au mois précédent et demeure inchangé par rapport à décembre 2018. Le nombre total d'opérations de financement en décembre 2019 s'est établi à 146, comparativement à 83 le mois précédent et à 146 en décembre 2018.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX de décembre 2019 peuvent être consultées à l'adresse www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Décembre 2019 Novembre 2019 Décembre 2018 Émetteurs inscrits 1 572 1 578 1 526 Nouveaux émetteurs inscrits 3 16 5 PAPE 1 14 5 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 0 1 0 Émissions inscrites 2 222 2 231 2 172 Financement réuni dans le cadre de PAPE 172 500 000 $ 126 750 000 $ 29 900 016 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 3 039 232 705 $ 452 684 547 $ 1 115 035 717 $ Financement supplémentaire 7 961 638 100 $ 169 770 594 $ 142 389 908 $ Total du financement réuni 11 173 370 805 $ 749 205 141 $ 1 287 325 641 $ Nombre total d'opérations de financement 52 31 44 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 196 015 391 388 $ 3 165 392 631 069 $ 2 646 182 372 762 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 134 132 +1,5 PAPE 106 112 -5,4 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 21 12 +75,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 579 564 320 $ 2 738 190 345 $ -42,3 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 19 846 208 282 $ 22 423 753 658 $ -11,5 Financement supplémentaire 13 388 164 546 $ 8 866 843 262 $ +51,0 Total du financement réuni 34 813 937 148 $ 34 028 787 265 $ +2,3 Nombre total d'opérations de financement 511 525 -2,7 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 196 015 391 388 $ 2 646 182 372 762 $ +20,8

Bourse de croissance TSX **



Décembre 2019 Novembre 2019 Décembre 2018 Émetteurs inscrits 1 939 1 933 1 974 Nouveaux émetteurs inscrits 12 4 12 PAPE 10 2 11 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 0 1 0 Émissions inscrites 2 027 2 021 2 064 Financement réuni dans le cadre de PAPE 37 539 650 $ 520 000 $ 7 656 875 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 68 437 121 $ 31 251 750 $ 77 033 388 $ Financement supplémentaire 285 273 400 $ 192 290 131 $ 305 901 453 $ Total du financement réuni 391 250 171 $ 224 061 881 $ 390 591 716 $ Nombre total d'opérations de financement 146 83 146 Capitalisation boursière des émissions inscrites* 45 351 401 011 $ 41 953 150 194 $ 45 404 018 593 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 89 138 -35,5 PAPE 73 108 -32,4 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 21 12 +75,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 91 031 359 $ 70 729 487 $ +28,7 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 1 100 135 241 $ 2 063 288 520 $ -46,7 Financement supplémentaire 3 044 907 302 $ 4 882 426 612 $ -37,6 Total du financement réuni 4 236 073 902 $ 7 016 444 619 $ -39,6 Nombre total d'opérations de financement 1 372 1 598 -14,1 Capitalisation boursière des émissions inscrites* 45 351 401 011 $ 45 404 018 593 $ -0,1

* Depuis juillet 2018, le calcul de la capitalisation boursière pour les titres inscrits à la Bourse de croissance TSX inclut les titres entiercés. En conséquence, veuillez noter que les chiffres pour les périodes comparatives ont été recalculés. ** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes que le communiqué pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en décembre 2019 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Groupe Santé Andlauer AND Sagicor Financial Company Ltd. SFC Willow Biosciences Inc. WLLW

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole AMV Capital Corporation AMV Antalis Ventures Corp. ANTV.P Brachium Capital Corp. BRAC.P Duro Metals Inc. DURO.P Technologie Propre Earth Alive EAC Holly Street Capital Ltd. HSC.P Klinik Health Ventures Corp. KHV.P Exploration LaSalle Corp. LSX Logica Ventures Corp. LOG.P Optimum Ventures Ltd. OPV Turmalina Metals Corp. TBX Uranium Royalty Corp. URC

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

