Palmaïa, The House of AïA, une nouvelle enclave balnéaire exclusive sur la Riveria Maya, accueille ses hôtes avec des programmes holistiques uniques et des rituels musicaux de connexion profonde





Cette station de vacances nouvellement construite en bord de mer propose une retraite inédite avec une programmation immersive et un attachement à la durabilité

PLAYA DEL CARMEN, Mexique, 9 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Palmaïa, The House of AïA, invite les hôtes à célébrer la complexité de la Riviera Maya tout en renouant avec la nature, le caractère sacré de la vie et le véritable esprit humain. Dans une région parsemée de stations de vacances et d'hôtels, Palmaïa se distingue du fait de son emplacement entre une plage de sable blanc immaculée et des cébotes d'eau fraîche en lisière d'une jungle vierge, et une programmation intelligente permettant aux hôtes d'explorer et de sortir de leur zone de confort.

Le fondateur et visionnaire à l'origine de Palmaïa, Alexander Ferri, a conçu cette expérience de station de vacances en s'inspirant de son propre mode de vie, avec la conviction de l'exploration de soi et le respect de la nature et de la communauté sont essentiels pour réunir les gens afin qu'ils créent un véritable changement. Cette station de vacances est un endroit où les visiteurs peuvent aspirer à la croissance de soi grâce aux rituels créés sur mesure à la propriété et à des cérémonies de connexion profonde.

L'un des joyaux de cette expérience est le programme Architects of Life qui est dirigé par le shaman Balder à la propriété. Aux côtés d'enseignants et de guides invités, Balder guidera les hôtes dans des rituels comme des cérémonies cacao, du yoga, une guérison au son multi-vibrations, de la méditation, des cérémonies végétales et des pratiques anciennes qui inspirent la réflexion, l'exploration et la connexion.

La station de vacances proposera également un programme Rituals of Sound qui rend hommage à l'environnement musical de Tulum et Mykonos, mais dans un cadre détendu plus exclusif uniquement accessible aux hôtes. Palmaïa deviendra une scène pour des musiciens expérimentaux créatifs qui transporteront les hôtes à travers des rythmes profonds triés sur le volet et de la musique électronique deep fusion avec des recouvrements acoustiques. Ces rituels musicaux prendront diverses formes chaque jour de 16 heures jusqu'à minuit pour permettre à tous les âges de s'amuser en pleine conscience.

« Il y a une communauté croissante de penseurs non conventionnels et de personnes en quête spirituelle qui se réunissent en petites communautés à travers le monde pour embrasser la créativité, la musique et l'environnement. Ensemble, nous créons une nouvelle conscience collective moderne », explique Ferri. « Palmaïa a été conçue pour être l'un de ces points de rassemblement, et est actuellement la seule enclave balnéaire naturelle avant-gardiste de son genre. Un endroit sûr où nous pouvons créer un changement positif dans les limites de la société moderne. »

Correspondant parfaitement à son environnement que sont la mer des Caraïbes et la jungle, Palmaïa offre aux voyageurs toutes des suites qui donnent sur l'océan, chacune dotée de sa terrasse privée pour une vue sur la mer des Caraïbes avec sept agencements différents. Il s'agit de suites familiales avec des lits superposés pour les enfants ainsi que des suites ouvertes pour les adultes, des suites avec accès direct à l'une des quatre piscines à débordement de l'hôtel ; et des suites nichées dans la jungle au bord de la mer ? toutes conçues de manière durable et sans avoir recours à des produits d'origine animale. Un guide nomade sera affecté à chaque voyageur pour répondre à ses besoins tout au long du séjour et pour les parents, Palmaïa propose le seul programme d'activités d'amusement holistique pour enfants du secteur de l'hôtellerie certifié Waldorf Educators.

À la propriété, les hôtes pourront choisir entre quatre restaurants et un food truck à menu tournant, proposant tous des aliments obtenus de manière éthique auprès de fermes et de pêcheries dignes de confiance dans tout le Mexique. Le chef exécutif Eugenio Villafaña, qui a été formé dans plusieurs établissements étoilés Michelin, supervise la programmation culinaire. Il s'agit notamment de créer des menus à base végétale parallèles pour chaque restaurant, une offre culinaire unique sur la Riviera Maya et dans tout le secteur de l'hôtellerie. À la tête de cette programmation de repas à base végétale opère Mauricio Alvarez qui a été travaillé chez Noma.

Le restaurant gastronomique LEK sert des plats gastronomiques mexicains ; Mar de Olivio est l'endroit où déguster de la nouvelle cuisine méditerranéenne ; et le restaurant oriental fusion Ume allie cuisine thaïlandaise et cuisine continentale pour des expériences à la carte mettant en valeur des parfums sensuels, des saveurs exotiques et des couleurs denses et riches. Su Casa, un bar de plage-restaurant sur les dunes propose une ambiance de plage des Caraïbes décontractée, les pieds dans le sable, tandis qu'El Caminante propose une expérience food truck authentique avec un menu qui change tous les jours.

Eolo Beach Club joue les rythmes d'artistes sonores itinérants, deux pool bars servent des cocktails aux fruits frais et des créations sur mesure selon l'envie des hôtes, et l'exclusif Atlas Club crée des libations tard dans la nuit et abrite un Health Café où les hôtes peuvent se reposer dans un cadre city loft plus moderne tout en sirotant des matcha lattes et en dégustant des avo-toasts.

La station de vacances inclut également un jungle spa, Atlantis, où d'anciennes cérémonies comme le légendaire Temazcal figurent au menu des services. À Atlantis, on est guidé par le Livre des neuf chemins vers la santé, qui est conçu pour traiter les émotions comme causes principales au lieu de la douleur physique. Des salles de soins sont dotées de fenêtres du sol au plafond qui donnent sur la verdure et sont immergées entre des cénotes naturels utilisés pour les rituels et la méditation. Le centre de fitness est également caché dans la jungle.

Guidée par la philosophie selon laquelle la croissance de soi permet de nouer des liens avec la Nature, Palmaïa a été conceptualisée sans perturber le paysage naturel de la nature. Cette station de vacances a été conçue en gardant la gestion durable à l'esprit, et elle s'efforcera de devenir l'une des premières propriétés véritablement neutres en carbone au monde en 2021 en compensant l'énergie que Palmaïa utilise par la construction de panneaux solaires à la station de vacances et à d'autres endroits du Mexique. En outre, les hôtes ne trouveront pas de bouteilles d'eau en plastique à la propriété, et tous les produits de la salle de bains seront rechargeables et réalisés avec des ingrédients 100 % biodégradables et des huiles essentielles.

PalmaÏa est une communauté de don, et elle offrira tout ce dont les hôtes ont besoin dans le coût d'un séjour, afin que les hôtes puissent bénéficier d'un accès illimité sans devoir se préoccuper de changer de l'argent. Les tarifs commencent à 600 dollars par personne et par nuit. Pour réserver et obtenir des informations sur Palmaïa, The House of AïA, envoyez un courriel à contact@thehouseofaia.com ou rendez-vous sur www.thehouseofaia.com et @thehouseofaia.

