INVITATION - Assemblée annuelle des actionnaires - Groupe Sportscene Inc.





MONTRÉAL, le 8 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La direction de Groupe Sportscene inc., laquelle exploite principalement la chaîne de restaurants La Cage - Brasserie sportive (« La Cage ») ainsi que quelques autres bannières de restauration d'ambiance, vous invite cordialement à l'assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra :





le mardi 14 janvier 2020, à 10h00



à La Cage - Brasserie sportive du Centre Bell



1212, avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal

À cette occasion, Jean Bédard, président du conseil et chef de la direction, fera la rétrospective de l'exercice 2019 et dévoilera les résultats du premier trimestre de l'exercice 2020. De plus, il discutera des développements récents de l'entreprise, ainsi que de ses projets d'expansion.

Les membres des médias pourront s'entretenir avec la direction immédiatement après l'assemblée.

SOURCE La Cage - Brasserie sportive

Communiqué envoyé le 8 janvier 2020 à 12:14 et diffusé par :