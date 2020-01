Crédit Mutuel Equity acquiert une participation minoritaire au capital d'Athos Services Commémoratifs





MONTRÉAL, 08 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crédit Mutuel Equity est fier d'annoncer sa prise de participation au capital d'Athos Services Commémoratifs («?Athos?»), chef de file de l'industrie des services funéraires au Québec. Crédit Mutuel Equity est le pôle regroupant les activités de Capital-Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, l'un des plus grands groupes bancaires de France. Crédit Mutuel Equity englobe les activités de capital de croissance sur le territoire nord-américain.



«?Crédit Mutuel Equity est très heureux d'avoir été choisi à titre de partenaire de croissance d'Athos et nous souhaitons accompagner activement le développement de ce groupe québécois d'exception dans la réalisation de ses objectifs. Nous sommes également très fiers de nous associer à l'équipe de direction d'Athos, dont les valeurs de respect, d'intégrité et d'excellence ont fait sa renommée?», déclare David Dickel, directeur général de Crédit Mutuel Equity.

«?L'arrivée d'un investisseur institutionnel tel que Crédit Mutuel Equity nous permettra d'accélérer la croissance de notre entreprise tout en continuant d'offrir des services personnalisés de grande qualité, et ce, dans le respect des valeurs qui nous sont chères. L'expertise reconnue de Crédit Mutuel Equity dans l'industrie des services funéraires, jumelée à notre solide compréhension du marché québécois, sera un atout majeur alors que nous visons à consolider le secteur très fragmenté dans lequel nous évoluons?», déclare Michel Boutin, président-directeur général d'Athos Services Commémoratifs.

Fondée en 2010, Athos a fait l'acquisition de deux fleurons de l'industrie, Urgel-Bourgie à Montréal et Lépine Cloutier à Québec, ce qui a contribué à l'essor important de l'entreprise au cours des dernières années.

À propos de Crédit Mutuel Equity

Crédit Mutuel Equity (anciennement CIC Capital) regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.

Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise ? de l'amorçage à la transmission ? en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en oeuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (3,0 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu'au Canada, aux É-U., en Allemagne et en Suisse.

À propos d'Athos Services Commémoratifs

Athos Services Commémoratifs est l'une des plus importantes entreprises funéraires au Québec, regroupant des salons funéraires et des cimetières à Québec, à Montréal, à Laval et sur la Rive-Sud de Montréal. L'entreprise est membre du Réseau Signature PRF et de la Corporation des Thanatologues du Québec (CTQ). www.athos.ca

