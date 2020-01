JinkoSolar s'associe avec le SISP pour mettre au point des cellules solaires qui seront utilisées pour des applications spatiales





SHANGHAI, 7 janvier, 2020 /PRNewswire/ -- JinkoSolar Holding Co., Ltd (la « société » ou « JinkoSolar ») (NYSE : JKS), l'un des fabricants de modules solaires les plus importants et les plus innovants dans le monde, a annoncé aujourd'hui que la société a signé un PE avec le Shanghai Institute of Space Power-Sources (SISP, l'institut de Shanghai des sources d'énergie pour applications spatiales) pour développer conjointement une technologie de cellules solaires à haut rendement pour les applications spatiales et terrestres. Les innovateurs et les ingénieurs des deux camps vont développer conjointement des cellules photovoltaïques fonctionnant dans l'espace munies d'une plaquette de silicium plus efficace, à faible coût et robuste formant le substrat inférieur de soutien et la base de la cellule.

Cette technologie solaire à haut rendement tire parti des plaquettes de silicium peu coûteuses. Elle est facile à produire à grande échelle et peut atteindre un taux de conversion plus élevé. Elle offre une conception plus robuste et fiable, ainsi qu'une dégradation beaucoup plus faible nécessaire pour la prochaine génération de cellules solaires dans l'espace. En raison de son efficacité sans précédent, elle pourrait également être utilisée pour d'autres applications, comme les groupes auxiliaires d'alimentation dans les véhicules, les tuiles solaires, les centrales électriques et les systèmes de réseaux intelligents. Cette technologie en est encore à un stade précoce et a besoin d'être développée davantage. Ce partenariat entre deux compagnies de premier plan de l'énergie solaire alimente ce développement indispensable.

Cette coopération ne servira pas seulement à offrir un bon exemple des applications spatiales de la technologie photovoltaïque, mais elle apportera aussi de nouvelles possibilités pour l'industrie photovoltaïque chinoise pour croître et se développer à l'étranger.

Le Dr Jin Hao, vice-président de JinkoSolar a commenté : « La coopération stratégique avec le Shanghai Institute of Space Power-Sources a une grande importance. À l'avenir, nous continuerons à développer la coopération technique, à stimuler notre industrie au nom de l'innovation technique et à fournir des panneaux solaires plus efficaces avec un plus large éventail de choix pour les clients internationaux. »

