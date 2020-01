ExaGrid rapporte des réservations et des revenus record pour le dernier trimestre 2019 et l'année fiscale 2019





ExaGrid®, fournisseur leader de stockage hyperconvergé intelligent pour les sauvegardes avec déduplication des données, a annoncé aujourd'hui des réservations et des revenus record pour le dernier trimestre 2019, ainsi qu'une année fiscale 2019 record. ExaGrid a connu une croissance significative en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, ainsi qu'au sein des pays de l'EMEA et de l'APAC.

« Il s'agit, à ce jour, de notre meilleur trimestre et de notre meilleure année fiscale pour ce qui est des réservations et des revenus, » a déclaré Bill Andrews, président et directeur général d'ExaGrid. « Nous avons gagné plus de 100 nouveaux clients avec un nombre record de bons de commandes à six chiffres de la part de nouveaux clients. Nous avons atteint une croissance à deux chiffres pendant le même trimestre il y a un an. ExaGrid se concentre sur les organisations ayant besoin de stocker des centaines de terabytes et jusqu'à des petabytes de données de sauvegarde. »

Focus sur les partenaires et les produits du dernier trimestre 2019

ExaGrid a étendu sa forte croissance de ventes avec les entreprises du mid-market aux organisations utilisant les logiciels Veeam ® , Commvault ® , Veritas ® NetBackup, Oracle RMAN Direct et d'autres programmes de sauvegarde des données d'entreprise.

, Commvault , Veritas NetBackup, Oracle RMAN Direct et d'autres programmes de sauvegarde des données d'entreprise. ExaGrid a bénéficié d'un trimestre record pour la sauvegarde des données derrière Commvault ® en partie en raison de l'annonce faite plus tôt dans l'année de la possibilité pour ExaGrid de dédupliquer à nouveau les données déjà dédupliquées par Commvault. ExaGrid ne requiert aucune modification de la configuration de Commvault et peut multiplier par trois l'efficacité de la sauvegarde.

en partie en raison de l'annonce faite plus tôt dans l'année de la possibilité pour ExaGrid de dédupliquer à nouveau les données déjà dédupliquées par Commvault. ExaGrid ne requiert aucune modification de la configuration de Commvault et peut multiplier par trois l'efficacité de la sauvegarde. ExaGrid a annoncé une nouvelle solution de stockage des données pour Acronis ® Cyber Backup qui fournit une protection des données de proximité et un stockage efficaces pour les sites distants.

Cyber Backup qui fournit une protection des données de proximité et un stockage efficaces pour les sites distants. ExaGrid a été élue « Backup Storage Innovation of the Year » (innovation de l'année dans le domaine du stockage de sauvegarde) lors de la remise des prix des Storage, Digitalisation + Cloud (SDC) Awards 2019.

ExaGrid résout les trois problèmes informatiques inhérents à l'obtention de sauvegardes, de restaurations et de démarrage de machines virtuelles (MV) plus rapides, en mettant à profit sa landing zone unique, sa déduplication adaptative ainsi que son architecture évolutive.

« Les solutions de déduplication de première génération peuvent s'avérer extrêmement coûteuses pour le stockage de sauvegarde et se montrent lentes pour les sauvegardes, les restaurations et les démarrages de MV. C'est pour cette raison qu'un pourcentage élevé des clients nouvellement gagnés par ExaGrid remplacent leurs Dell EMC Data Domain, HPE StoreOnce et la série de dispositifs 5200/5300 de Veritas NetBackup. Nous remplaçons le disque principal de stockage à faible coût servant de base à Commvault, ExaGrid étant bien moins cher que Dell, HPE Nimble, NTAP eSeries et Cisco 3260, lorsque les clients ont besoin d'une conservation à plus long terme, » a indiqué Andrews. « Nous continuons à observer une croissance derrière Commvault, Veeam et Veritas NetBackup alors que la société accroît son importance sur le marché. »

Tous les fournisseurs de stockage de sauvegarde réduisent le stockage et la bande passante de façon plus ou moins importante, mais la plupart proposent des taux d'ingestion de données lents, car la déduplication est effectuée en ligne. En outre, d'autres solutions ne stockent que des données dédupliquées, ce qui a pour conséquence de réduire de façon significative les vitesses de restauration et de démarrage de MV. Le taux d'ingestion de données d'ExaGrid est six fois plus élevé que celui de son plus proche concurrent. Contrairement à la première génération de fournisseurs, qui ajoutent seulement de la capacité au fur et à mesure que les données augmentent, les solutions d'ExaGrid ajoutent le calcul à la capacité, garantissant une longueur de fenêtre de stockage fixe. ExaGrid est la seule société à utiliser une architecture évolutive associée à une landing zone unique, permettant de répondre de façon globale à tous les défis que représente le stockage de sauvegarde en termes de dimensionnement et de performance.

Le système de sauvegarde sur disque clé en main d'ExaGrid associe le stockage d'entreprise avec une déduplication des données au niveau des zones, fournissant une solution sur disque bien plus rentable qu'un disque à faible coût. Contrairement aux solutions de déduplication en ligne/évolutives de première génération qui étaient soit intégrées dans un serveur de support d'applications de sauvegarde, soit dans une solution de stockage dédiée, ExaGrid fournit la seule véritable landing zone associée à une architecture évolutive avec déduplication des données de l'industrie de la sauvegarde. L'utilisation de la landing zone avec déduplication adaptative d'ExaGrid permet généralement de diviser par deux le coût par rapport aux solutions des bandes larges de première génération, et cette solution s'avère trois fois plus performante pour le stockage et 20 fois plus pour la restauration et le démarrage de MV. Avec son architecture évolutive, ExaGrid est la seule solution qui garantit une longueur de fenêtre de sauvegarde fixe au fur et à mesure que les données augmentent et élimine à la fois les mises à niveau de grande ampleur et l'obsolescence forcée du produit.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage hyperconvergé intelligent pour les sauvegardes avec déduplication des données, une landing zone unique et architecture évolutive. La landing zone d'ExaGrid offre les vitesses de sauvegarde et de restauration les plus rapides, ainsi que des récupérations instantanées de MV. Son architecture évolutive intègre des dispositifs complets dans un système évolutif et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe au fur et à mesure que les données augmentent, éliminant ainsi le besoin de coûteuses mises à niveau de grande ampleur. Consultez notre site exagrid.com ou retrouvez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent de leurs expériences avec ExaGrid et pourquoi ils consacrent maintenant beaucoup moins de temps à leurs sauvegardes dans notre rubrique témoignages clients.

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

