L'aéroport international Hamad a enregistré un nombre record de fréquentation en 2019, avec 38,78 millions de passagers desservis





La passerelle du Qatar a enregistré une augmentation de 12,44 % du nombre de passagers en 2019 par rapport à l'année précédente

DOHA, Qatar, 7 janvier 2020 /PRNewswire/-- L'aéroport international Hamad (HIA) a annoncé avoir desservi un nombre record de 38 786 422 passagers en 2019, soit le plus grand nombre de passagers desservis depuis le début de ses activités en 2014, faisant de 2019 l'année la plus fructueuse jamais enregistrée. Cela révèle également une croissance d'une année sur l'autre de 12,44 % par rapport au nombre de passagers en 2018.

Huit nouvelles destinations de passagers ont été ajoutées au réseau mondial de HIA en 2019, à savoir Davao-Philippines, Rabat-Maroc, Izmir-Turquie, Gaborone-Botswana, Langkawi-Malaisie, Mogadishu-Somalie, Malte et Lisbonne-Portugal. Trois nouvelles destinations de fret ont également été ajoutées au réseau de HIA, à savoir Istanbul, New York et Almaty.

Quinze compagnies aériennes opérant à HIA ont augmenté leur fréquence hebdomadaire de vols, notamment Kuwait Airways, Salam Air, Philippine Airlines et Oman Air. HIA a également accueilli deux nouveaux partenaires aériens, Air India et Tarco Aviation. Cela a conduit HIA à traiter 232 917 mouvements d'avions en 2019, soit 5,57 % de plus que l'année précédente.

Badr Mohammed Al Meer, directeur de l'exploitation de l'aéroport international Hamad, a déclaré : « 2019 a été une année spectaculaire pour HIA, ayant battu notre record pour le plus grand nombre de passagers jamais desservis depuis le début de nos opérations. Pour l'avenir, nous nous concentrons sur l'augmentation de notre capacité opérationnelle par le biais de notre grand projet d'expansion aéroportuaire, qui constitue une partie essentielle de la croissance rapide des aéroports et des préparatifs du pays pour accueillir la Coupe du monde 2022 et au-delà. »

HIA a annoncé son plan d'expansion de l'aéroport en plusieurs phases en 2019. La phase A de l'expansion devrait comprendre un hall centralreliant les halls D et E et augmentera la capacité de l'aéroport à plus de 53 millions de passagers par an d'ici 2022. La phase B, qui sera achevée après 2022, agrandira les halls D et E afin d'augmenter encore la capacité de l'aéroport à plus de 60 millions de passagers par an. Le projet d'expansion comprendra également un jardin tropical couvert de 10 000 m2, un espace aquatique de 268 m2, 11 720 m2 de commerces paysagers et de restauration et 9 000 m2 de salon Al Mourjan de classe mondiale.

HIA a également introduit des solutions innovantes en 2019 pour atteindre l'excellence opérationnelle et améliorer l'expérience des passagers dans le terminal. L'aéroport a mis en place des solutions logicielles avancées pour la prévision des passagers et la mesure de la file d'attente, qui fournit des prévisions de trafic de passagers en temps réel, ainsi que le calcul des temps d'attente et des débits qui sont visualisés sur un tableau de bord en direct, permettant à l'aéroport de garder les temps d'attente enregistrés. Le logiciel a permis au personnel opérationnel d'être proactif et de rester agile dans l'environnement dynamique du terminal.

Outre les bornes d'auto-enregistrement et de dépôt de bagages de HIA, qui ont été introduites dans le terminal pour fournir aux passagers un processus d'enregistrement plus rapide et plus fluide, HIA a récemment mis en place dix portes de sécurité automatisées dans la zone de pré-immigration, afin que les passagers puissent scanner leurs propres cartes d'embarquement et passer à l'immigration, offrant aux passagers une expérience de voyage véritablement autonome.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1062127/Hamad_International_Airport.jpg

