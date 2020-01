1933 Industries débute ses activités de culture de cannabis et de fabrication de CBD en Californie





La société apporte son modèle élaboré au Nevada ainsi que ses produits de marque sur le vaste marché du cannabis californien

VANCOUVER, le 7 janv. 2020 /CNW/ - 1933 Industries Inc. (la «?société?» ou «?1933 Industries?») (CSE: TGIF) (OTCQX : TGIFF), une entreprise de produits de cannabis de consommation courante, verticalement intégrée, est heureuse d'annoncer qu'elle est maintenant prête à débuter ses opérations en Californie en vue de la fabrication de sa gamme exclusive de produits de bien-être à base de CBD à spectre complet pour le marché en constante évolution des dispensaires californiens, ainsi que pour le lancement pour le première fois dans cet état, de ses produits de THC de marque Alternative Medicine Association (AMA).

À la suite de la signature d'un accord de gestion avec Green Spectrum, cultivateur agréé en Californie (voir le communiqué de presse du 15 août 2019), la société a mise en place des capacités de culture et d'extraction pour ses produits de marque AMA à l'extérieur du Nevada, ainsi que pour la marque haut de gamme Blondetm Cannabis, un partenaire agréé. La fabrication locale de la gamme Canna Hemptm permet à la société de produire des produits infusés au CBD à spectre complet pour une distribution directe aux dispensaires locaux et lui confère une plus grande flexibilité pour réagir à l'environnement réglementaire changeant de la Californie.

Selon les renseignements sur le marché des cannabinoïdes et les études de consommation BDS Analytics et Arcview Market Research, l'industrie du cannabis en Californie est en voie d'afficher des ventes records de cannabis sous licence totalisant 3,1 milliards de dollars pour 2019, et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 19 % (TCAC) à 7,2 milliards de dollars en 2024, soit 40 % de plus que le Canada et 253 % de plus que le deuxième marché en importance des États-Unis, le Colorado. Depuis l'approbation du cannabis à des fins récréatives en novembre 2016, les ventes en Californie pour 2018 représentaient environ 24 % ou 2,5 milliards de dollars du total des ventes de cannabis légales aux États-Unis, tandis que les ventes combinées au Colorado, à Washington et en Oregon représentaient environ 30 % des ventes aux États-Unis.

«?La Californie représente une opportunité de croissance pour 1933 Industries et pour nos partenaires de licence. Le Golden State est un pionnier en ce qui concerne les marques de cannabis et nous nous positionnons pour gagner des parts de marché en travaillant avec nos partenaires de culture locaux et en apportant notre expertise de fabrication sur ce marché concurrentiel?», a déclaré le PDG de 1933 Industries, M. Chris Rebentisch. Il poursuivit : «?Nous développons des stratégies pour concurrencer en vue d'obtenir des parts de marché à travers l'État. Nous offrirons un portefeuille diversifié de produits de THC, comprenant des fleurs et des concentrés pour les marques AMA et Blondetm, ainsi que des produits à base de CBD conformes selon les réglementations de la Californie. Nous avons obtenu une licence de distribution et nous allons étendre nos réseaux de distribution pour notre gamme de produits, pour nos partenaires sous licence et pour toute entreprise qui recherche l'étiquetage blanc et la distribution sur le marché californien.?»

Avec une superficie de culture d'environ 10?000 pieds carrés et un espace de fabrication et de distribution partagée supplémentaire de 10?000 pieds carrés dans la région de Los Angeles, l'installation californienne servira de centre de distribution principal pour la société en vue d'effectuer des livraisons à travers l'État. Après un essai réussi de 30?000 unités maintenant terminé, les produits à base de CBD à spectre complet Canna Hemptm seront disponibles dans les dispensaires plus tard ce mois-ci, une fois que les produits auront subi les tests en laboratoire requis. Les offres de produits incluront les crèmes, les élixirs, les lotions, les capsules, les vapes et les cartouches pour vapes Canna Hemptm ainsi que les crèmes et élixirs de récupération Canna Hemp Xtm. La société prévoit sa première récolte à l'usine de Californie au cours de la première semaine de février et une deuxième récolte la semaine suivante. La société prévoit que les récoltes mensuelles produiront environ 100 livres de fleurs de cannabis artisanales ou de ses marques Blondetm et AMA ainsi que des concentrés.

«?La diversification des produits et des formats permet d'atténuer le risque de changements des consommateurs et du marché. Nous sommes déjà un acteur important sur le marché du bien-être du cannabis avec notre vaste gamme de produits et notre liste croissante de partenaires de renom?», a déclaré M. Rebentisch. «?Nous savons que dans cette industrie, la qualité prévaudra et chaque ingrédient qui entre dans la fabrication de nos produits est scruté pour assurer son efficacité, son effet et l'expérience globale du consommateur. Nos normes vont bien au-delà de ce qui est attendu dans l'industrie et le positionnement stratégique dans des États à forte croissance tels que le Nevada, la Californie et le Colorado nous permet d'exécuter notre stratégie de croissance rapidement et efficacement. L'occasion d'être un guichet unique pour les dispensaires avec plus de 100 produits uniques dans une variété de formats pour répondre aux besoins de chaque consommateur est passionnante, car elle nous donne l'opportunité de prendre les devants sur ce marché.?»

À propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries est une entreprise verticalement intégrée et orientée vers la croissance, qui se concentre sur la culture et la fabrication de produits de cannabis de marque de consommation courante dans une large gamme de formats de produits. Opérant à travers deux filiales, la société contrôle tous les aspects de la chaîne de valeur avec des actifs de culture, d'extraction, de transformation et de fabrication soutenant son portefeuille diversifié de marques de cannabis et de partenaires de licence.

Notre portefeuille de marques primées comprend : le cannabis et les concentrés d'AMA, le Canna Hemptm infusé de CBD, le Canna Hemp Xtm, et le Canna Fusedtm. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment : Birdhouse Skateboardstm, Blondetm Cannabis, Denver Dab Co., OG DNA Genetics, The Pantry Company, PLUGplay, et The Original Jack Herer®.

La société détient également 91 % d'Alternative Medicine Association, LLC (AMA) et 100 % d'Infused MFG LLC. 1933 Industries continue de se concentrer sur l'industrie légale du cannabis américain en tant qu'opérateur multiétats dans le Nevada, le Colorado et la Californie.

À propos de Canna Hemptm

La crème apaisante Canna Hemptm CBD a été nommée «?Meilleure crème topique?» par Leafy dans la catégorie Best in State : The Top State Specific Products and Experiences of 2018.

http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

À propos de Canna HempXtm

Le Canna Hemp Xtm a été nommé « Meilleure crème topique contre la douleur » par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp Xtm est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les déclarations prospectives : Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots «?anticiper?», «?continuer?», «?estimer?», «?s'attendre?» «?peut?», «?va?», «?projeter?», «?devrait?», «?croire?» et des expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations regardantes. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futures, elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

SOURCE 1933 Industries Inc.

Communiqué envoyé le 7 janvier 2020 à 08:30 et diffusé par :