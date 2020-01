L'acupuncture comme thérapie complémentaire fait son entrée à la Fondation québécoise du cancer en partenariat avec le Collège de Rosemont





MONTRÉAL, le 6 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Fondation québécoise du cancer innove une fois de plus en matière d'accompagnement aux personnes atteintes d'un cancer et leurs proches, en leur offrant des séances d'acupuncture gratuites au Centre régional et Hôtellerie de Montréal.

Les thérapies complémentaires à la médecine, pour soulager des symptômes du cancer ou des effets secondaires des traitements, sont largement recommandées par le réseau de la santé. La kinésiologie, la massothérapie, l'art-thérapie etc. - déjà offertes à la Fondation - font partie de ces approches qui favorisent le mieux-être de grand nombre de personnes touchées, tant sur le plan physique que psychologique.

La Fondation québécoise du cancer est donc fière d'annoncer que, dans l'optique d'aller toujours un peu plus loin dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes, elle offrira dès le 4 février 2020 des séances d'acupuncture à Montréal.

À travers une entente avec la clinique-école d'acupuncture du Collège de Rosemont, 40 étudiants en acupuncture seront formés le 28 janvier 2020 par des professeurs d'acupuncture et par une infirmière spécialisée en oncologie de la Ligne Info-cancer de la Fondation.

Les 6 étudiants sélectionnés commenceront donc à pratiquer le 4 février à l'Hôtellerie Norman Fortier de Montréal, encadrés par un professeur.

Ces séances, offertes à raison d'une demi-journée chaque semaine à Montréal, seront gratuites pour toutes les personnes atteintes d'un cancer et leurs proches.

Il est important de mentionner que la profession d'acupuncteur est réglementée depuis plus de 20 ans et fait partie des 46 professions régies par un ordre professionnel dans notre province. C'est l'Ordre des acupuncteurs du Québec qui en réglemente l'exercice depuis juillet 1995.

Le traitement d'acupuncture consiste en l'implantation de petites aiguilles stériles, à usage unique, sur certains sites déterminés de la peau.

L'acupuncteur ajuste sa pratique suivant la situation du bénéficiaire au moment de la consultation (type de cancer, traitements, etc.).

Diverses études menées au cours des dernières années, notamment par le National Cancer Institute (NCI), démontrent scientifiquement l'efficacité des traitements d'acupuncture par un professionnel expérimenté en oncologie, pour :

réduire les nausées et les vomissements liés à la chimiothérapie, particulièrement dans le cas du cancer du sein;

réduire le stress, l'anxiété, les symptômes dépressifs et la fatigue;

améliorer globalement la qualité de vie.

Une fois le programme collégial terminé, la Fondation québécoise du cancer souhaite la mise en place de ce service dans le reste de ses Centres régionaux partout à travers le Québec.

