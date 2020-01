Le Nouveau Baojun, Marque d'Automobile Chinoise, Intègre la Technologie du Smartphone au Véhicule, et a Réalisé l'Application du 5G à l'Intérieur de Voiture





Récemment, le Nouveau Baojun, une marque d'automobile chinoise, a lancé son nouveau véhicule de production de masse. Cette nouvelle voiture, initialement équipé du système de connexion intelligente HUAWEI HiCar, est le premier à réaliser l'application écologique complète du 5G à l'intérieur d'une voiture.

Le Nouveau Baojun est une marque du SAIC-GM-Wuling Automobile (SGMW). Employant la connexion intelligente comme technologie de base, il a effectué sa disposition avec clairvoyance. Dans le cadre de l'application du 5G, le Nouveau Baojun est le premier à réaliser l'application écologique complète du 5G en utilisant la technologie de liaison de smartphone et d'automobile. Le véhicule de production de masse équipée du Système HUAWEI Hicar est capable d'effectuer les fonctions telles que la télécommande vocale de véhicule, la télécommande vocale des équipements à domicile, la détection de fatigue, les appels vidéo, etc.. Ceci permet de connecter étroitement l'espace de voyage, la vie et l'espace de travail d'utilisateurs. La voiture peut détecter la fatigue par la caméra et puis avertir l'utilisateur ; l'utilisateur peut également faire des appels vidéo par le véhicule, ou bien télécommander les équipements à domicile par le véhicule avant d'être à la maison, ou bien contacter et communiquer à tout moment et en tous lieux.

A l'aide des technologies telles que l'internet mobile, big data et 5G, la marque automobile chinoise « le Nouveau Baojun » offrira aux utilisateurs des méthodes de voyage encore plus avancées dans l'avenir.

Communiqué envoyé le 3 janvier 2020 à 16:25 et diffusé par :