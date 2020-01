Toyota Canada Inc. clôture la décennie en enregistrant la meilleure année de son histoire : 237 091 véhicules vendus en 2019, soit une hausse de 2,4 %





Les ventes de véhicules électrifiés ont grimpé de 45,1 % et représentent maintenant 14,6 % du total des ventes de TCI (année sans précédent)

Nouveaux records annuels de ventes pour les marques Toyota et Lexus

Le Toyota RAV4 de fabrication canadienne est maintenant le modèle le plus vendu au pays parmi les voitures / VUS

TORONTO, le 3 janv. 2020 /CNW/ - Toyota Canada Inc. (TCI) a clôturé la décennie en beauté en enregistrant les meilleures ventes annuelles de son histoire, avec 237 091 véhicules vendus et une croissance de 2,4 % des ventes en 2019.

Au cours d'une année qui a marqué le lancement de la Toyota Supra et du nouveau Toyota RAV4, et la Toyota Corolla, la division Toyota de TCI a vu ses ventes progresser de 1,9 % par rapport à l'an dernier, avec un total de 211 551 unités vendues en 2019. La division de luxe Lexus a aussi enregistré la meilleure année de vente de son histoire avec 25 540 unités vendues, soit une hausse de 5,9 % par rapport à 2018.

En 2019, le RAV4 de fabrication canadienne de Toyota est devenu le modèle le plus vendu (excluant les pick-up grand format), avec 65 248 unités vendues, soit une hausse de 17,8 % par rapport à 2018. Ces chiffres représentent la meilleure année de vente de TCI.

TCI est en outre devenue le constructeur ayant vendu le plus grand nombre de voitures au Canada, avec 83 974 unités vendues en 2019 (y compris les segments des voitures sous-compactes, compactes, intermédiaires, intermédiaires haut de gamme et de sport).

Par ailleurs, TCI a enregistré la meilleure année de son histoire au chapitre des ventes de véhicules électrifiés, avec 34 698 véhicules électrifiés Toyota et Lexus vendus, soit une hausse de 45,1 % par rapport à 2018. Les ventes de véhicules électrifiés représentent 14,6 % du total des ventes de TCI en 2019.

« Nous tenons à remercier nos concessionnaires et clients de tout le Canada pour une excellente décennie qui s'est terminée par une année 2019 sans précédent », a affirmé Larry Hutchinson, président-directeur général de Toyota Canada. « Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés au cours des dix dernières années, et nous attendons avec impatience la prochaine décennie. »

En décembre, le total des ventes de TCI a reculé de 16,3 %, avec 13 280 unités vendues. La division Toyota a enregistré la vente de 11 500 unités le mois dernier (une baisse de 18,7 %), tandis que la division de luxe Lexus a vendu 1.780 unités (une hausse de 4,0 %), ce qui représente un nouveau record pour décembre. Les ventes de véhicules électrifiés ont grimpé de 7,9 % en décembre, avec 1 795 unités vendues, ce qui représente un nouveau record pour décembre.

Autres points saillants des ventes de TCI en 2019 :

Camions et VUS TCI : 153 117 unités, soit une hausse de 5,6 % (année sans précédent)

RAV4 hybride : 14 246 unités, soit une hausse de 82,0 % (année sans précédent)

4Runner : 8 230 unités, soit une hausse de 1,1 % (année sans précédent)

C-HR : 7 283 unités, soit une hausse de 6,8 %

Lexus LX : 1 053 unités, soit une hausse de 13,8 %

Lexus UX : 2 683 unités (première année de vente)

Prius : 8 696 unités, soit une hausse de 57,6 % (y compris 6 658 Prius Prime, soit une hausse de 89,7 %, ce qui représente une année de vente sans précédent)

Lexus ES : 2 154 unités, soit une hausse de 19,1 %

Autres points saillants des ventes de TCI en décembre :

Prius : 537 unités vendues, soit une hausse de 68,3 %

Highlander : 924 unités vendues, soit une hausse de 7,4 %

Lexus RX : 723 unités vendues, soit une hausse de 21,9 % (nouveau record pour décembre)

