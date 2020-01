/R E P R I S E -- Réseau d'autobus exo : de nouveaux horaires en vigueur au mois de janvier/





MONTRÉAL, le 20 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Exo avise sa clientèle que quelques modifications seront apportées à son service d'autobus en janvier, notamment aux horaires de certaines lignes. Parmi ces changements, on compte la mise en service d'une liaison directe par autobus vers le centre-ville de Montréal le week-end pour les clients des gares Deux-Montagnes et Grand-Moulin.

Les modifications seront en vigueur le 6 janvier 2020 pour les lignes d'autobus de la couronne nord et le 13 janvier pour les lignes d'autobus de la couronne sud.

Exo invite ses clients à consulter son site web à l'adresse exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus pour savoir si les heures de passage de leur ligne d'autobus ont changé.

À compter du 6 janvier 2020, des changements pour les autobus de la couronne nord

Secteur L'Assomption

Des véhicules de plus grande capacité ont été affectés à certains départs des lignes 1, 8, 11 et 14.

Les horaires des lignes 1, 8 et 11 ont été revus.

Certaines heures de départ des lignes 9 et 11 ont été décalées afin de mieux correspondre aux horaires des utilisateurs.

Secteur Laurentides

Les samedis et les dimanches, la ligne 400 sera remplacée par la ligne 404, qui va relier les gares Deux-Montagnes et Grand-Moulin au centre-ville de Montréal.

Afin d'améliorer l'adhérence à l'horaire, les horaires des lignes 12, 15, 17, 20, 24, 28 et 59 ont été modifiés.

Quatre départs ont été ajoutés sur la ligne 9 sur l'heure du dîner.

Un départ a été ajouté le matin sur la ligne 90 vers la gare Deux-Montagnes

Un départ a été ajouté en soirée sur la ligne 5 à partir de la gare Repentigny .

Secteur Terrebonne-Mascouche

Un départ a été ajouté le matin sur la ligne 417 vers la gare Mascouche .

Dès le 13 janvier 2020, des modifications aux horaires de la couronne sud

Secteur Chambly-Richelieu-Carignan

Afin de pallier les impacts des travaux du REM et de la congestion routière, les horaires des lignes 301, 302, 400 et 401 ont été revus. Pour maintenir la synchronisation et les correspondances, des modifications ont aussi été apportées aux horaires des lignes 20, 300, 301, 302, 400 et 401.

Afin de pallier les impacts des travaux du REM et de la congestion routière, les horaires des lignes 301, 302, 400 et 401 ont été revus. Pour maintenir la synchronisation et les correspondances, des modifications ont aussi été apportées aux horaires des lignes 20, 300, 301, 302, 400 et 401. Des véhicules de plus grande capacité ont été affectés à certains départs des lignes 400, 401, 450 et 600.

Secteur Le Richelain

À la demande de la clientèle, qui souhaitait avoir plus d'options de déplacements locaux entre 18 h 30 et 20 h, des modifications, dont des ajouts, ont été apportées aux lignes 22, 23, 28, 29, 321 et 323.

Les départs de 16 h 32, 16 h 57, 17 h 08 et 17 h 32 de la ligne 23 seront désormais effectués par des autobus de type urbain au lieu d'un minibus.

Secteur Roussillon

Davantage de départs des lignes 30 et 130 seront effectués par des autobus de type urbain les samedis.

Les départs en période de pointe d'après-midi de la ligne 38 seront désormais effectués par des autobus de type urbain au lieu d'un midibus.

Afin d'offrir plus de flexibilité à la clientèle, des modifications ont été apportées à l'horaire des lignes 30, 115, 130 et 210.

Secteur Sorel-Varennes

Afin de pallier les impacts de la fermeture du pont d'étagement Turcotte :

Sept départs des lignes 700 et 705 seront effectués par des autocars au lieu d'autobus urbain, ce qui aura pour effet d'augmenter le nombre de places assises.

Sept départs des lignes 700 et 705 seront effectués par des autocars au lieu d'autobus urbain, ce qui aura pour effet d'augmenter le nombre de places assises.

Le temps de parcours des autobus de la ligne 700 va augmenter le week-end pour tenir compte du détour mis en place.

Secteur Sud-Ouest

Afin de mieux desservir le secteur René-Lévesque Ouest de la Ville de Châteauguay, le parcours de la ligne 90 sera prolongé afin que le premier arrêt soit situé au coin du boulevard Sutterlin et de l'avenue Bourdon.

Pour connaître tous les détails des horaires du réseau d'autobus, consultez le site web d'exo à l'adresse exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus.

Les horaires des trains inchangés

Veuillez noter qu'il n'y a pas de changement d'horaires cet hiver pour le réseau de trains d'exo. Les heures de passage des trains restent inchangées. Elles peuvent être consultées à l'adresse exo.quebec/fr/planifier-trajet/train.

