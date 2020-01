Arena Pharmaceuticals et Beacon Discovery étendent leur partenariat stratégique en se concentrant sur plusieurs cibles immunitaires et inflammatoires





SAN DIEGO, 2 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Arena Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq : ARNA) et Beacon Discovery a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique de plusieurs années (le projet Cabrillo) visant à mettre au point de nouveaux médicaments dans une gamme de récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) en tant que cibles.

Selon les termes de l'accord, Beacon se chargera des activités liées à la découverte de médicaments. Arena se concentrera en revanche sur le développement et la commercialisation de nouveaux composés prometteurs pour une variété de maladies immunitaires et inflammatoires qui complèteront leur portefeuille de qualité supérieure. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

« Le projet Cabrillo représente une avancée dans notre relation avec Beacon Discovery puisqu'il nous permet d'exploiter le potentiel du moteur de découverte GPCR de classe mondiale d'Arena », a déclaré le PDG d'Arena, Amit D. Munshi. « Notre activité couvrira un large éventail de cibles nouvelles et validées que nous avons collectivement identifiées et qui ont l'air prometteuses. Nous sommes ravis de travailler avec Beacon pour découvrir de nouveaux médicaments qui, nous l'espérons, changeront radicalement la vie des patients » ajoute-t-il.

« Nous sommes ravis de renforcer notre relation de longue date avec Arena et nous espérons poursuivre notre expérience réussie en ce qui concerne la découverte et l'ingénierie de composés hautement optimisés », a déclaré le PDG de Beacon, Sunny Al-Shamma. « Nous sommes convaincus que notre partenariat élargi débouchera sur la mise au point de nouveaux médicaments les plus efficaces contre la maladie visant le traitement difficile des maladies auto-immunes », ajoute-t-il.

À propos d'Arena Pharmaceuticals

Arena Pharmaceuticals est particulièrement bien placée pour développer les meilleurs médicaments contre la maladie avec une efficacité et une sécurité optimisées pour les patients du monde entier. Notre volonté d'offrir un portefeuille solide de médicaments révolutionnaires et novateurs repose sur deux décennies de recherche de classe mondiale en matière de découverte de récepteurs couplés aux protéines G (RCPG).

L'étendue et la profondeur de son portefeuille, la priorité accordée au développement de médicaments pour répondre aux besoins non satisfaits des patients, son excellente santé financière et son équipe audacieuse, de classe mondiale et en pleine croissance fournissent à Arena les ingrédients et la passion nécessaires pour bâtir une société pharmaceutique durable, dynamique et de nouvelle génération.

À propos de Beacon

Fondée en 2016 et basée à San Diego, Beacon Discovery est un leader mondial de la découverte de médicaments axés sur les RCPG. La mission de Beacon est d'identifier et de faire progresser efficacement les molécules ciblant les RCPG de la phase de conception à la phase clinique. Le portefeuille interne de Beacon est axé sur les RCPG pour lesquels le ligand natif demeure inconnu. Ces RCPG orphelins offrent des opportunités inexploitées pour développer de nouveaux médicaments répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits. De plus, Beacon collabore avec des partenaires biopharmaceutiques pour exploiter des cibles RCPG et des modulateurs de petites molécules activés en interne ainsi que son solide bagage de compétences et d'outils de découverte des RCPG. Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter : Sunny Al-Shamma, PDG, haa@beacondiscovery.com

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives impliquant un certain nombre de risques et d'incertitudes. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes introductifs tels que «?potentiel?», «?visant à?», «?sera?», «?espérons?», «?sommes impatients de?», «?confiants que?», «?particulièrement bien placé?», «?notre volonté de » ou des expressions ayant une signification similaire, ou encore, par le fait qu'ils ne se rapportent pas strictement à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, des déclarations portant sur le partenariat, les responsabilités et l'orientation respectives d'Arena et de Beacon, les médicaments potentiels, nouveaux ou les plus efficaces contre la maladie qui sont à découvrir et à développer dans le cadre du partenariat, ainsi que la position privilégiée, la motivation, le portefeuille, les actifs, les programmes, les licences, les partenariats et la capacité d'Arena à bâtir une société pharmaceutique de nouvelle génération, durable et dynamique. Pour ces déclarations prospectives, Arena revendique la protection de la loi de 1995 sur la réforme du contentieux des titres privés (en anglais, Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Les événements ou résultats réels peuvent différer considérablement des attentes d'Arena. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, le suivant : le calendrier et les résultats de la recherche, du développement et de l'examen réglementaire sont incertains?; le risque que le partenariat d'Arena avec Beacon n'aboutisse pas à la découverte ou au développement de nouveaux composés ou de médicaments les plus efficaces contre la maladie?; l'inscription de sujets à nos essais cliniques en cours et prévus est sélective et difficile?; les résultats des essais cliniques et d'autres études se prêtent à différentes interprétations et peuvent ne pas prédire les résultats futurs?; les données non cliniques et cliniques sont volumineuses et détaillées, et les instances de réglementation peuvent interpréter ou évaluer l'importance des données différemment et tirer des conclusions différentes de celles d'Arena ou d'autres parties, demander des informations supplémentaires, avoir des recommandations supplémentaires ou modifier leurs directives ou exigences avant ou après l'approbation?; les essais cliniques et autres études peuvent ne pas se dérouler au moment prévu ni de la manière attendue, voire même ne pas avoir lieu?; nous envisageons des besoins de fonds supplémentaires pour faire avancer tous nos programmes, et vous et d'autres parties pouvez ne pas être d'accord avec la façon dont nous allouons nos ressources?; nos candidats-médicaments peuvent ne pas progresser dans leur phase de développement ni être approuvés pour la commercialisation?; les risques liés aux nouvelles données inattendues ou défavorables?; les risques liés au développement et à la commercialisation de médicaments?; les risques liés au recours à des partenaires et à d'autres tiers?; les droits de propriété intellectuelle d'Arena et de tiers?; et la résolution satisfaisante des litiges ou autres désaccords avec d'autres parties. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux déclarés ou sous-entendus par les déclarations prospectives d'Arena sont divulgués dans les documents déposés par Arena auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces déclarations prospectives représentent l'avis d'Arena au moment de la publication de ce communiqué. Arena décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

