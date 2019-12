Vision Lithium annonce la clôture d'un financement d'actions accréditives de 503 000 $





VAL-D'OR, QC, le 31 déc. 2019 /CNW/ - Vision Lithium inc. (TSXV : VLI) (la « Société » ou « Vision Lithium ») est heureuse d'annoncer la clôture d'un placement privé de 10 060 000 actions ordinaires de la Société qui seront admissibles à titre d'« actions accréditives » (au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de la section 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec)) (les « actions accréditives ») à un prix de 0,05 $ par action accréditive, pour un produit brut total de 503 000 $ (le « financement »).

En lien avec le financement, des honoraires d'intermédiation de 30 380 $ ont été versés à des tierces parties sans lien de dépendance à l'égard de la Société.

Le produit brut du financement sera utilisé par la Société pour engager des « dépenses d'exploration au Canada » qui sont admissibles à titre de « dépenses d'exploration minière dans le cadre d'un financement accréditif », au sens attribué à ce terme par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (les « dépenses admissibles ») et qui sont reliées aux projets de la Société au Québec. Toutes les dépenses admissibles seront l'objet d'une renonciation en faveur des souscripteurs d'actions accréditives au 31 décembre 2019.

Toutes les valeurs mobilières émises dans le cadre du financement sont assujetties à une période de détention minimale de quatre mois, laquelle viendra à échéance le 1 mai 2020. Le financement demeure sujet à l'acceptation finale de la Bourse de croissance TSX.

Les valeurs mobilières offertes n'ont pas été inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée « Securities Act of 1933 », dans sa version modifiée, et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura aucune vente des valeurs mobilières dans tout État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Vision Lithium inc.

Vision Lithium inc. est une société d'exploration junior axée sur l'exploration et le développement de ressources minérales de haute qualité, y compris le lithium et le cuivre, dans des territoires sûrs, principalement au Canada. La société est dirigée par des experts en exploration minérale compétents et qualifiés et des professionnels des affaires ayant une connaissance approfondie du marché des matériaux de batteries au lithium qui est alimenté par des batteries lithium-ion. Vision Lithium s'engage à découvrir de nouveaux actifs de classe mondiale et à mettre ces actifs en production, en commençant par ses projets phares, la propriété Sirmac Lithium et la propriété cuprifère Dôme Lemieux, toutes deux situées au Québec, Canada. Nemaska Lithium inc. est le principal actionnaire de Vision Lithium.

Pour plus d'informations sur la société, veuillez visiter notre site Web à www.visionlithium.com ou nous contacter à info@visionlithium.com.

NI LA TSXV NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA TSXV) N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ RELATIVEMENT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

MISE EN GARDE RELATIVE À L'INFORMATION PROSPECTIVE : Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué. Les renseignements prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent notamment : l'utilisation du produit du financement; les délais et la capacité de la Société, le cas échéant, d'obtenir l'approbation finale du financement de la Bourse de croissance TSX; le traitement fiscal des actions accréditives; le choix du moment pour renoncer aux dépenses admissibles en faveur des souscripteurs, les objectifs, buts et autres plans pour l'avenir; les énoncés portant sur les résultats d'exploration et les plans d'exploration. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent notamment : le fait que les dépenses en immobilisations et les coûts d'exploitation soient très différents des estimations; la nature préliminaire des résultats d'essais métallurgiques; les délais ou l'incapacité d'obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l'avenir; les changements des marchés des capitaux propres; l'inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l'exploration et du développement minier; et les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR au : www.sedar.com. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces renseignements, lesquels s'appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que les événements décrits se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

