Suntech a fourni des modules photovoltaïques bifaces de 34,7 mégawatts-crête au projet photovoltaïque « pionnier » de stockage d'énergie et énergie solaire au Royaume-Uni





WUXI, Chine, 27 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Suntech, l'un des principaux fabricants mondiaux de produits photovoltaïques hautement performants, a annoncé qu'il avait fourni tous les modules photovoltaïques bifaces pour le projet photovoltaïque « pionnier » de stockage d'énergie et énergie solaire au Royaume-Uni. Ce projet prétend également être le premier au Royaume-Uni à disposer de suiveurs de Soleil (trackers) à orientation mono-axiale et de modules bifaces.

GRIDSERVE, le développeur britannique d'énergies renouvelables a mené à bien ce projet de ferme hybride à énergie solaire et stockage d'énergie à York. Ceci se traduit par une ferme solaire de 34,7 MW dotée de modules bifaces et de suiveurs à orientation mono-axiale, une première pour le marché solaire britannique et qui est considérée comme la combinaison la plus septentrionale au monde des deux technologies de pointe, les modules bifaces et les suiveurs de Soleil. Le site « empile » un certain nombre de sources de revenus afin d'être financièrement viable sans apport de subventions. Et ce sont ces sources de revenus, alimentées par l'alliance des modules bifaces, des suiveurs et du stockage sur batterie, qui ont permis au projet de prospérer sans besoin de subventions.

Toddington Harper, directeur général de GRIDSERVE, a déclaré que les projets ne nécessitant pas de subventions tels que celui-ci témoigne du fait que le Royaume-Uni est en mesure de respecter ses obligations de zéro émission nette « bien avant 2050 ». « Nous avons complètement repensé le modèle solaire pour maximiser la valeur, et nous avons désormais démontré que nous avons ce qu'il faut pour concrétiser de tels projets. Pour reproduire ce succès, nous cherchons dorénavant à nous associer à d'autres propriétaires fonciers et promoteurs, et à acquérir les droits du projet », a-t-il déclaré.

M. Vincent Cao, vice-président de Suntech, a déclaré qu'au cours des 19 dernières années, Suntech s'est efforcée de mettre sur le marché des produits photovoltaïques de grande qualité et rentables. « Nous continuerons à travailler avec des partenaires de prestige comme GRIDSERVE et à fournir bien volontiers des produits fiables à tous nos clients ».

Plus de 90 000 modules photovoltaïques bifaces fournis par Suntech constituent l'élément de production d'énergie du site. Les suiveurs à orientation mono-axiale fournis par Nextracker sont utilisés pour faire évoluer le portefeuille de production d'énergie de la ferme solaire.

À propos de SUNTECH :

Fondée en 2001, Suntech a fourni plus de 21 GW de modules photovoltaïques dans plus de 90 pays. Étant une entreprise de premier plan dans la fabrication de produits photovoltaïques, nous nous sommes spécialisés dans la recherche et la production de cellules et de modules solaires en silicium cristallin et nous nous sommes toujours attachés à améliorer la technologie de production, ainsi que la technologie de R & D pour garantir la plus grande fiabilité et la meilleure qualité à nos clients.

