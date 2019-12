L'épicerie Intermarché Boyer fait 12 choix écologiques





MONTRÉAL, le 23 déc. 2019 /CNW Telbec/ - À l'instar de la société qui est de plus en plus préoccupée par les questions environnementales, l'équipe de l'épicerie Intermarché Boyer, située sur le Plateau Mont-Royal, a décidé de poser des gestes concrets, afin que leur commerce soit plus vert que jamais.



Certains changements sont déjà mis en place et d'autres s'ajouteront progressivement, mais au total, ce sont 12 choix significatifs qui ont été faits et qui auront à coup sûr des répercussions positives.

Une mission pour l'avenir

« Début 2019, avec notre équipe nous avons redéfini notre mission, nos valeurs et notre vision. Il est apparu très clairement que nous voulions être des précurseurs dans ce qui touche à l'écoresponsabilité. », affirme Franck Hénot, copropriétaire.



Affiliée à une grande bannière, c'est comme entreprise indépendante qu'ont été fixés des objectifs à atteindre et la rédaction d'une mission pour y parvenir. Elle se résume ainsi : « Être le meilleur détaillant alimentaire de notre quartier. Nous dépassons les attentes en répondant aux besoins variés de nos clients, nos fournisseurs, nos employés et notre communauté. Nous nous engageons à promouvoir des produits locaux et être écoresponsables. »



L'union fait la force écoresponsable



En collaboration avec Concertation Montréal (CMTL) et la société de développement de l'avenue Mont-Royal, l'équipe de l'Intermarché Boyer a déterminé 12 choix écologiques qui leur permettraient d'être des leaders sur l'avenue Mont-Royal, mais aussi dans leur domaine. Douze choix qui remettent en question certaines pratiques quotidiennes, qui bousculent des paradigmes et les obligent à sortir de leur zone de confort.

Ces choix, les propriétaires ne les regrettent pas, comme le souligne monsieur Hénot : « Cette démarche nous aura permis de réaliser combien il est possible pour une entreprise comme la nôtre de faire bouger les choses sans pour autant investir énormément, mais surtout combien une telle démarche est pertinente pour notre petite planète, gratifiante pour nos employés et même rentable pour notre entreprise. »



L'entreprise est déjà convaincue que d'autres gestes suivront. Un pas à la fois dans la bonne direction. Une histoire à suivre.

