Plus de 5 M$ pour le développement de services aux proches aidants et aux personnes en perte d'autonomie dans la région des Laurentides





SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 20 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec investira une somme de 5 145 000 $ qui permettra de bonifier l'offre de service aux proches aidants et aux familles du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de la ministre responsable de la région des Laurentides, madame Sylvie D'Amours, et du ministre des Finances et député de Groulx, monsieur Eric Girard.

Les travaux qui seront réalisés permettront de réaménager les unités laissées vacantes du Centre d'hébergement Drapeau-Deschambault afin de développer une trentaine de lits de répit et de dépannage. Des lits pour accueillir la clientèle présentant une baisse de leur autonomie et qui nécessiterait une évaluation gériatrique seront également développés. De plus, un centre de jour sera créé afin de stimuler le vieillissement actif chez les personnes âgées et de contrer leur isolement social. Ce centre sera administré par un organisme communautaire de la région.

Enfin, le projet réunira dans un même site une multiplicité de services qui s'adresseront à la fois aux proches aidants et aux personnes qu'elles soutiennent. Cette organisation des services permettra de limiter les transitions et les changements de milieux des personnes vulnérables et permettra une meilleure adaptation au lieu de soins, tout au long de la trajectoire de la dyade proche aidant-aidé.

Citations :

« Je suis ravie que les personnes vulnérables de la région des Laurentides soient mieux soutenues et stimulées grâce à l'investissement de notre gouvernement de plus de 5 M$. La création d'un centre de jour permettra la socialisation et le maintien des compétences physiques et cognitives des personnes aînées, en plus d'apporter du répit aux proches aidants. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Les besoins dans notre région sont bien réels, et je suis très heureuse que notre gouvernement se soit engagé à y répondre. En plus de permettre la création de nouvelles places, ce projet permettra d'offrir des espaces répondant aux besoins des personnes qui fréquentent le centre de jour. Le centre de jour est un important lieu de socialisation et contribuera à garder les bénéficiaires en santé, au coeur de leur milieu de vie, et entourés de leurs proches. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

« J'ai eu le privilège de visiter le Centre d'hébergement Drapeau-Deschambault en compagnie de la ministre Blais. Notre gouvernement est fier de soutenir des projets comme celui qui se réalisera ici, qui permettra d'offrir des meilleurs soins et des meilleurs services aux personnes de la région. Leur mieux-être est au coeur de nos priorités. »

Eric Girard, ministre des Finances et député de Groulx

Faits saillants :

Sur le plan financier, une allocation budgétaire d'un montant de 4 050 000 $ sera versée à l'établissement afin de financer les travaux de réaménagement et un montant de 1 095 000 $ sera investi pour l'implantation du centre de jour.

L'ajout de lits de répit au Centre d'hébergement Drapeau-Deschambault permettra d'accueillir des personnes aînées en perte d'autonomie, les personnes avec une déficience physique, une déficience intellectuelle et un trouble du spectre de l'autisme.

La première Politique nationale pour les proches aidants est en rédaction et permettra de consolider la reconnaissance des proches aidants de même que leur rôle. Un plan d'action proposant des mesures concrètes pour répondre aux besoins des proches aidants est ensuite prévu.

