Invitation aux médias - À Noël, il n'y a pas que le Père Noël qui traverse le ciel...





...le personnel d'Airmedic aussi!

LONGUEUIL, QC, le 20 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Dans les prochaines heures, le Père Noël traversera le ciel à bord de son traîneau. Mais il ne sera pas seul. Encore cette année, il risque de croiser les équipages d'Airmedic qui, 24/7/365 jours par année sont au travail pour sauver la vie des Québécois. Pendant que le légendaire personnage livrera cadeaux et surprises, l'équipe chevronnée d'Airmedic se chargera d'assurer, du haut du ciel, la santé, la sécurité et la tranquillité d'esprit aux 500 000 Québécois qui se sont dotés de cette protection essentielle.

Tout comme le personnel d'Airmedic, les médias d'information travaillent 365 jours pour couvrir une actualité qui ne prend jamais congé :

Cette année, vous avez envie de traiter la période des Fêtes sous un angle nouveau et rempli d'humanité?

Vous souhaitez découvrir ces anges médicaux qui contribuent à offrir le plus beau des cadeaux : la sécurité?

Vous êtes intéressés par une incursion en coulisses avec la seule entreprise au Québec de transport médical d'urgence exploitant sa propre flotte d'avions et d'hélicoptères?

Venez rencontrer les équipes et capter, en images et en témoignages, le quotidien trépidant des pilotes, du personnel soignant ou encore des premiers répondants au service à la clientèle.

Pendant que les Québécois réveillonnent ou dansent des rigodons, pendant que les familles se réunissent partout en régions et au moment où les déplacements routiers sont nombreux, des équipes d'Airmedic sont prêtes à se déployer, partout au Québec, en tout temps!

À propos d'Airmedic

Airmedic est la seule entreprise au Québec exploitant sa propre flotte d'avions et d'hélicoptères exclusivement dédiés au secours médical d'urgence et aux transferts entre hôpitaux. Elle exploite une centrale d'urgence à la fine pointe de la technologie 24/7/365 grâce à l'engagement de ses 150 employés, autant de ressources spécialisées. L'équipe d'intervention médicale d'urgence d'Airmedic a pour mission de porter secours rapidement à tous les membres Airmedic en les transportant par hélicoptère ou par avion au centre hospitalier le plus approprié à leur état de santé. Elle est la première entreprise en sauvetage médical aéroporté à obtenir la certification de Transports Canada autorisant le vol de nuit à l'aide de lunettes de vision nocturne. Pour plus de détails : www.airmedic.net

