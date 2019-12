La réfection du pont de fer de Bouchette - Des travaux majeurs terminés dans les délais impartis





GATINEAU, QC, le 20 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les travaux majeurs de réfection du pont de fer à Bouchette sont désormais terminés. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Gatineau, M. Robert Bussière, soulignent cette réalisation qui, en plus d'assurer la pérennité de ce pont patrimonial, s'est achevée dans les délais prévus, et ce, malgré l'ajout de travaux aux plans initiaux.

Cet investissement de près de 4 M$ a permis notamment de reconstruire les dalles de béton, de remplacer plusieurs pièces structurales et de repeindre l'ensemble du pont.

Citations

« Votre gouvernement est conscient de l'importance de ce pont pour les citoyennes et citoyens de Bouchette. Cette structure, située au coeur de votre municipalité, méritait grandement les investissements effectués. Ces travaux permettront d'offrir aux usagers un lien routier sécuritaire pour plusieurs dizaines d'années. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je remercie les citoyennes et citoyens de Bouchette pour leur collaboration et leur patience dans le cadre de cet important projet routier. Ce pont facilite grandement les déplacements pour les usagers du réseau routier et contribue ainsi au développement social et économique de la région de l'Outaouais. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Faits saillants

Le pont de fer de Bouchette est un pont patrimonial construit vers 1930. Il est d'une longueur d'environ 138 mètres et comporte une voie de circulation.

est un pont patrimonial construit vers 1930. Il est d'une longueur d'environ 138 mètres et comporte une voie de circulation. Ce pont, qui enjambe la rivière Gatineau , compte environ 350 véhicules y circulant chaque jour.

, compte environ 350 véhicules y circulant chaque jour. Les travaux ont débuté le 17 juin 2019 pour se terminer le 18 décembre 2019.

