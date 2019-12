L'Agence moscovite de l'innovation fait figurer les solutions de ville intelligente dans un plan





MOSCOU, 20 décembre 2019 /PRNewswire/ -- L'Espace entreprise numérique (Digital Business Space) de l'Agence moscovite de l'innovation a récemment organisé un débat consacré aux stratégies des PME pour tirer parti des possibilités de la ville intelligente. La réunion, qui s'est tenue dans le cadre de la série Café des start-up, a réuni des spécialistes des technologies, des investisseurs, des créateurs de start-up et des représentants des autorités locales.

Les technologies de la ville intelligente font chaque jour davantage partie de notre quotidien. Certains utilisent du matériel ménager à l'aide d'un smartphone, tandis que d'autres gèrent des processus automatisés dans des villes entières avec tout autant de facilité. De nombreuses technologies de rupture voient le jour grâce aux start-up, c'est pourquoi leur expérience est si convoitée par les grandes entreprises souhaitant intégrer des solutions prêtes à l'emploi plutôt que de consacrer beaucoup de temps et d'argent à mettre au point quelque chose en partant de rien. Ce sont les start-up, les petites et moyennes entreprises technologiques et d'ingénierie qui sont prêtes à formuler de nouvelles idées et de nouveaux produits, mais aussi à les tester et à les améliorer de façon continue à brève échéance. C'est donc sans surprise que le débat au Café des start-up s'est concentré sur la façon de faire naître un projet de ville intelligente : de l'idée initiale à la réalisation d'essais dans un contexte réel à l'échelle de la ville.

Le coeur de la réunion résidait dans la présentation d'une base de données ouverte, conçue par l'Agence moscovite de l'innovation en collaboration avec Deloitte CIS, son partenaire de recherche. La base de données est accessible par le biais d'un plan interactif des solutions de ville intelligente locales disponibles à Moscou. Ces solutions se composent de plusieurs catégories : sécurité, infrastructures municipales, maison intelligente, construction, transport et mobilité, santé, éducation, tourisme et loisirs, commerce de détail et services. Hébergée sur le site de l'Agence, dans la section Analytique, la base de données est actualisée en temps réel et facile à consulter et à parcourir. Toute entreprise satisfaisant les critères d'admissibilité peut ajouter sur le plan des informations sur ses produits et services.

Alexei Parabuchev, le PDG de l'Agence moscovite de l'innovation, a déclaré : « Nous souhaitons faire du plan une grande plateforme interactive permettant à toute entreprise en Russie de trouver un produit innovant conforme à ses besoins et à ses attentes. Pour les acteurs du marché, ce sera un outil gratuit leur permettant de promouvoir leurs solutions. »

Ce projet devrait renforcer la notoriété des petites entreprises technologiques. Il les aidera à réduire au minimum les obstacles administratifs et, surtout, la distance les séparant des clients (entreprises et administrations municipales).

« La numérisation de l'ensemble du pays est un projet d'infrastructure gigantesque offrant suffisamment d'espace aux petites et moyennes entreprises : les grands acteurs créent un cadre où peuvent s'insérer de nouveaux arrivants, plus petits. Moscou est une région unique en son genre, au développement autonome, un laboratoire et un exemple pour les autres villes souhaitant devenir intelligentes. À cet égard, Moscou se doit de partager ses pratiques avec d'autres villes », a relevé Alyona Vatbolskaya, la porte-parole de Rostelecom, l'opérateur public russe de télécommunications.

D'après elle, les grandes entreprises créent souvent des pôles d'innovation se consacrant au développement de technologies intelligentes, alors que les start-up peuvent participer à des concours technologiques pour financer leurs projets.

Les start-up peuvent également se faire connaître en rejoignant le Laboratoire ville intelligente (Smart City Lab), une organisation chargée de superviser les grands projets technologiques à Moscou. Créé en 2016 en tant que branche Innovation du Département des technologies de l'information de Moscou, le Laboratoire ville intelligente est chargé de la collaboration technologique entre Moscou et les administrations et les entreprises de la ville. Ses analystes étudient les meilleures pratiques dans le monde et utilisent des technologies susceptibles d'aider Moscou à devenir une ville plus durable.

Ivan Parkhomenko, chef de projet au Laboratoire ville intelligente, a souligné : « Près de 95 % de l'ensemble des passations des marchés pour l'innovation que nous publions sont destinées aux petites et moyennes entreprises. Nous travaillons avec des start-up, des jeunes entreprises, des technologies nouvelles et captivantes. Notre objectif est de les trouver et de les tester dans les installations municipales. »

Dans ce contexte, la protection de la propriété intellectuelle revêt une importance capitale. Bien que les start-up surestiment souvent le risque de se faire voler leurs idées par les grandes entreprises, elles gagneraient néanmoins à adhérer à des programmes d'accélération crédibles, tels que ceux proposés par la Fondation Skolkovo et l'Agence moscovite de l'innovation.

La dernière réunion du Café des start-up à l'Espace entreprise numérique, consacré à la santé numérique, s'est tenue le 18 décembre.

