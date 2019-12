Gestion de Placements TD Inc. annonce les distributions annuelles réinvesties estimatives pour les nouveaux FNB TD





TORONTO, le 19 déc. 2019 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui les distributions réinvesties estimatives pour 2019 des nouveaux Fonds négociés en bourse TD (les « FNB TD »). Ces distributions annuelles réinvesties représentent généralement les gains en capital réalisés dans les FNB TD.

Les porteurs de parts inscrits aux registres en date du 31 décembre 2019 recevront les distributions réinvesties réelles pour 2019, lesquelles peuvent différer des montants estimatifs ci-dessous. Les montants imposables réels des distributions réinvesties pour 2019 et leurs caractéristiques fiscales seront communiqués au début de 2020.

Les distributions en espèces seront présentées de manière distincte.

Voici les renseignements relatifs aux distributions réinvesties par part :

Nom du fonds Symbole

du fonds Distributions

annuelles

réinvesties

estimatives ($) FNB à gestion active d'obligations américaines à haut rendement

TD TUHY 0.05839 $ CA FNB à gestion active de revenu mondial TD TGFI 0.11002 $ CA FNB générateur de revenu TD TPAY 0.03784 $ CA FNB de dividendes canadiens Q TD TQCD 0.15331 $ CA FNB de dividendes mondiaux Q TD TQGD 0.16785 $ CA FNB à gestion active d'actions immobilières mondiales TD TGRE 0.00000 $ CA FNB d'obligations fédérales canadiennes à long terme TD TCLB 0.00000 $ CA FNB d'obligations du Trésor américain à long terme TD TULB 0.02133 $ CA FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD TQSM 0.11563 $ CA FNB multifactoriel mondial Q TD TQGM 0.06464 $ CA

Pour en savoir plus sur les FNB TD, visitez le www.TDAssetManagement.com

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et pouvant comprendre des termes comme « prévoir », « s'attendre à », « compter », « croire », « estimer », ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant l'économie, la politique et les marchés, comme les taux d'intérêt, les taux de change, les marchés boursiers et financiers, et le contexte économique général; on suppose que les lois et règlements applicables en matière de fiscalité ou autres ne feront l'objet d'aucune modification et qu'aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et les projections à l'égard d'événements futurs sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul ne peut prévoir. Les prévisions et les projections pourraient s'avérer inexactes dans l'avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements réels peuvent différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. De nombreux facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à ces écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et le document d'information sommaire avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'intermédiaire de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 septembre 2019, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 389 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc., Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) et Gestion de Placements Greystone TD. Gestion de Placements Greystone TD représente Greystone Managed Investments Inc., une filiale en propriété exclusive de Greystone Capital Management Inc. Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

