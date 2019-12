Bausch + Lomb annonce que VYZULTA® (solution ophtalmique de latanoprostène bunod à 0,024 %) est maintenant remboursé par le Programme public de médicaments de l'Ontario





LAVAL, QC, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Bausch + Lomb, une société de Bausch Health Companies Inc. (NYSE: BHC) (TSX: BHC) et chef de file mondiale en santé oculaire, a annoncé aujourd'hui que VYZULTA® (solution ophtalmique de latanoprostène bunod à 0,024 %), indiqué pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculairei, sera inscrit comme produit à usage limité sur la liste de médicaments du Programme de médicaments de l'Ontario à partir du 20 décembre 2019.ii

« Nous sommes heureux que le gouvernement de l'Ontario reconnaisse les répercussions du glaucome sur les patients et le système de santé, ce qui a entraîné l'ajout de VYZULTA au Programme public de médicaments de l'Ontario », a affirmé Richard Lajoie, président-directeur général de Bausch Health Canada. « Grâce à l'inscription de VYZULTA sur cette liste, les professionnels de la santé et les patients atteints de glaucome disposeront d'une nouvelle option visant à traiter cette affection qui peut altérer leur qualité de vie et ainsi, possiblement préserver leur vue. En préconisant la santé des yeux, Bausch + Lomb remplit sa mission qui consiste à permettre aux gens de vivre pleinement des moments qui comptent. »

VYZULTA abaisse la PIO à l'aide d'un mode d'action double, en ciblant l'écoulement aqueux par les voies trabéculaires et uvéoscléralesi. VYZULTA doit être administré une fois par jour; il est le premier agent abaissant la PIO ayant un mode d'action novateur approuvé au Canada depuis 20 ans.

''Je crois que Vyzulta est une avancée médicale importante dans la prise en charge du glaucome. Il s'agit de la première molécule introduite au Canada depuis environ 20 ans avec un mécanisme d'action unique, qui offrira une nouvelle option de traitement pour nos patients atteints de glaucome'', a déclaré Dr. David Yan, ophtalmologiste en chef, Sinai Health System.

Le glaucome est l'une des principales causes de cécité irréversible au Canadaiii. Le glaucome représente un groupe de maladies oculaires qui entraînent une dégénérescence lente et progressive du nerf optiqueiv, ce qui peut mener à une perte irréversible de la vision. Le glaucome à angle ouvert est la forme la plus courante de la maladie et est associé à une pression élevée causée par une accumulation de liquide dans l'oeilv.

« Nos propres recherches révèlent que le glaucome à angle ouvert est physiquement et psychologiquement un fardeau pour les personnes qui en sont atteintes et leur famille », a constaté Doug Earle, président-directeur général, Vaincre la cécité Canada. « Vaincre la cécité Canada accueille favorablement l'engagement du gouvernement de l'Ontario de faire progresser les soins prodigués aux patients atteints de glaucome et trouve encourageant de voir que les Ontariens qui sont atteints de glaucome à angle ouvert ont dorénavant une autre option de traitement dont ils peuvent discuter avec leur optométriste ou ophtalmologiste. »

''Avec une tolérabilité et une efficacité démontrées, Vyzulta agit efficacement pour réduire la PIO, réduisant ainsi le risque de progression de la maladie chez les patients atteints de glaucome'', a déclaré Dr. Cindy Hutnik, professeure d'ophtalmologie et de pathologie Ivey Eye Institute and Western University, London, Ontario, Canada.

VYZULTA a obtenu son avis de conformité de la part de Santé Canada le 27 décembre 2018 et il est présentement remboursé par la plupart des régimes d'assurance privés au Canada. VYZULTA sera inscrit au Programme public de médicaments de l'Ontario à partir du 20 décembre, accessible au https://www.formulary.health.gov.on.ca/formulary/ .

À propos de Bausch + Lomb

Bausch + Lomb, une société de Bausch Health Companies Inc., est une chef de file mondiale en santé oculaire ayant pour seule mission d'aider les gens à mieux voir pour mieux vivre. Ses principaux domaines d'activité comprennent les produits en vente libre, les compléments alimentaires, les produits de soins oculaires, les produits pharmaceutiques ophtalmiques, les lentilles cornéennes, les produits d'entretien des lentilles cornéennes et les dispositifs et instruments de chirurgie ophtalmique. Bausch + Lomb met au point, fabrique et commercialise l'une des gammes de produits les plus complètes de l'industrie, offerte dans près de 100 pays. Pour de plus amples renseignements, visitez www.bausch.ca.

À propos de Bausch Health

Bausch Health Companies Inc. (NYSE/TSX: BHC ) est une société mondiale ayant pour mission d'améliorer la vie des gens grâce à ses produits de santé. Nous mettons au point, fabriquons et commercialisons un large éventail de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de produits en vente libre, principalement dans les domaines thérapeutiques de la santé oculaire, de la gastroentérologie et de la dermatologie. Nous honorons nos engagements en bâtissant une société novatrice vouée à l'amélioration de la santé globale.



Au Canada, nos domaines d'intérêts particuliers sont notamment la santé oculaire, la dermatologie et la santé cardiométabolique. Vous trouverez de plus amples renseignements au www.bauschhealth.ca.

