Inauguration de la nouvelle salle de chirurgie vasculaire hybride de l'Hôpital Saint-François d'Assise





QUÉBEC, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Chauveau, Sylvain Lévesque, a procédé aujourd'hui, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, à l'inauguration d'une toute nouvelle salle hybride entièrement consacrée à la chirurgie vasculaire à l'Hôpital Saint-François d'Assise, une installation du CHU de Québec - Université Laval (CHU de Québec).

Cette salle hybride fait partie du Centre d'excellence des maladies vasculaires du CHU de Québec, et est accessible à toute la population de l'est du Québec. Elle offre la possibilité de pratiquer des chirurgies vasculaires avancées, combinées avec des techniques d'imagerie de pointe, notamment grâce à l'utilisation d'un robot d'imagerie et d'une table d'opération hybride. Il s'agit d'une première au Canada.

Sur le plan financier, ce projet a bénéficié de travaux d'aménagement dont le coût s'élève à 3,6 M$, somme assumée par le CHU de Québec. Les investissements liés à l'équipement, qui s'élèvent à 2 455 000 $, ont été financés par la Fondation du CHU de Québec grâce à l'importante contribution de ses donateurs.

Citations :

« Ce projet très attendu va permettre d'offrir aux patients des services de chirurgie minimalement invasive, dans un environnement sécuritaire diminuant les complications et la douleur. Cela permettra ainsi de traiter une clientèle plus fragile ou plus âgée, avec de meilleures chances de réussite. Il s'agit donc d'une source d'espoir pour de nombreux usagers de tout l'est du Québec, et nous sommes très fiers d'en avoir appuyé la réalisation, en partenariat avec les généreux donateurs qui y ont contribué. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« On sait tous à quel point il est crucial d'intervenir rapidement en cas de maladies vasculaires, mais surtout de manière très précise, ce que permet cette technologie désormais mise au service de la population de notre région et d'une grande partie du territoire québécois. Le soutien remarquable offert par la communauté au projet mérite par ailleurs d'être souligné, et je tiens à saluer la Fondation du CHU de Québec pour ses efforts de mobilisation au service de notre mieux-être collectif. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

« C'est avec une très grande fierté que nous inaugurons aujourd'hui cette nouvelle salle hybride. Ce projet a suscité un grand appui de la part de nos équipes, et notamment de celui des médecins du Centre d'excellence des maladies vasculaires, de même que de son fondateur, le docteur Henri-Paul Noël, initiateur du projet. Je les remercie pour cette contribution, qui témoigne d'un engagement profond auprès de leurs patients et de l'ensemble des usagers de notre établissement au service des Québécoises et des Québécois. Ce projet est un exemple concret des valeurs qui animent le CHU, soit l'humanisme, l'excellence, l'innovation et la collaboration. »

Martin Beaumont, président-directeur général du CHU de Québec - Université Laval

Faits saillants :

La salle a été conçue pour pouvoir réaliser des chirurgies vasculaires ouvertes conventionnelles, en combinant dans un même temps de l'imagerie de très haute résolution, pour rouvrir les artères ou traiter des anévrysmes avec des endoprothèses.

La salle est fonctionnelle 24 heures par jour, tous les jours de la semaine.

Le projet a bénéficié pour son financement de plusieurs dons des médecins de l'équipe du Centre d'excellence des maladies vasculaires du CHU de Québec, pour une somme de 155 000 $.

