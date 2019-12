Lifesize présente sa nouvelle offre Rooms-as-a-Service qui étend la collaboration vidéo à de nouveaux espaces de réunion dans l'entreprise





Lifesize, acteur mondial de l'innovation dans le secteur des solutions de collaboration vidéo et de productivité des réunions, présente ce jour son offre Rooms-as-a-Service qui permet à ses clients d'acquérir l'équipement vidéo pour salle de réunion, le service de visioconférence et l'assistance qui font la réputation d'excellence de Lifesize, en bénéficiant d'une tarification simplifiée et prévisible et de coûts initiaux réduits. Disponible immédiatement aux États-Unis et en Europe, avant d'être commercialisée dans d'autres régions du globe en 2020, l'offre Lifesize Rooms-as-a-Service permet aux entreprises de déployer rapidement leur solution de collaboration vidéo de bout en bout dans leurs salles de réunion, pour seulement 99 dollars par salle et par mois.

« Les entreprises modernes qui réussissent le mieux adoptent la collaboration vidéo comme principale méthode de communication à tous les niveaux. Le coût initial des équipements vidéo les pousse toutefois à engager leurs investissements de manière progressive », constate Michael Helmbrecht, directeur général de Lifesize. « Lifesize Rooms-as-a-Service répond à la demande de nos clients désireux d'accélérer leurs projets de collaboration vidéo. À mesure qu'ils améliorent leur espace et leur expérience, ils anticipent et adaptent les coûts bien plus facilement. »

Grâce à Lifesize Rooms-as-a-Service, les clients démarrent de manière standardisée avec les solutions phares de salles de réunion tout-en-un de Lifesize en s'abonnant tout simplement à l'offre. Pour un prix fixé à l'avance, ils disposent ainsi de l'équipement, du service cloud, de l'entretien et de l'assistance nécessaires pour leurs salles de réunion. En choisissant Lifesize Rooms-as-a-Service, les clients bénéficient d'une réduction de 20 à 30 % de leur coût total de possession au cours des deux premières années du service, un budget qu'ils peuvent consacrer à d'autres projet d'innovation et de développement de leur activité.

« Les résultats de notre étude montrent que les entreprises se tournent résolument vers des services basés dans le cloud pour répondre à leurs besoins dans le domaine des communications. Elles sont motivées par les bénéfices qu'elles espèrent en tirer, notamment des coûts initiaux plus bas et des tarifs prévisibles faciles à maîtriser », précise Craig Durr, analyste chez Wainhouse Research. « La stratégie de Lifesize autour de son offre Rooms-as-a-Service a ceci de remarquable qu'elle n'aligne pas seulement les équipements de visioconférence sur ce modèle de dépenses d'exploitation, mais également les salles de réunions de toutes tailles. Il existe aussi d'autres avantages au fait de disposer d'un seul fournisseur pour le cloud et les équipements en tant que service, comme l'assistance et la facturation centralisées, par exemple. »

Les clients choisiront parmi plusieurs configurations de système de salle de réunion et possibilités de paiement selon la durée du contrat. Outre cette flexibilité, l'offre Rooms-as-a-Service de Lifesize présente de nombreux avantages :

Adoption plus rapide de la vidéo. Grâce aux coûts initiaux réduits, les entreprises mettent en oeuvre et adaptent plus rapidement le déploiement de leurs systèmes de visioconférence en offrant une expérience homogène, dans les petites comme dans les grandes salles de réunion.

Tarification prévisible.Le tarif fixe et transparent à partir de 99 dollars par salle et par mois rend les coûts des systèmes des salles vidéo plus facile à maîtriser, à court comme à long terme, tout en préservant le faible coût total de possession dont bénéficient les clients de Lifesize.

Fiabilité et assistance d'exception.Lifesize Rooms-as-a-Service s'accompagne d'une assistance à la clientèle couvrant la totalité de la solution de collaboration vidéo (équipements, logiciels et services) ainsi que d'une offre de remplacement anticipé, le tout assuré par un seul fournisseur.

Pour en savoir plus sur Lifesize Rooms-as-a-Service, rendez-vous sur : https://www.lifesize.com/en/video-conferencing-solutions/rooms-as-a-service.

À propos de Lifesize

Lifesize associe le meilleur des services de visioconférence dans le cloud à des équipements intégrés pour définir un nouveau standard de communication et de productivité sur le lieu de travail, à l'échelle mondiale. Désigné fournisseur de l'année dans la catégorie des solutions de visioconférence dans le cloud par Frost & Sullivan, Lifesize se classe en tête du secteur dans le domaine de la satisfaction client en proposant pour la première fois une solution de visioconférence 4K et une architecture de services 4K, dont la conception a été réalisée à son siège d'Austin, au Texas. Découvrez pourquoi des organisations comme Yelp, l'Armée du Salut, l'université de Yale et la NASA font confiance à Lifesize pour les communications stratégiques de leurs équipes en visitant www.lifesize.com ou en suivant l'entreprise @Lifesize.

