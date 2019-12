Rapport de trafic de Fraport - novembre 2019 : l'aéroport de Francfort enregistre une baisse du trafic





Impact négatif sur le volume de passagers de FRA ? la plupart des aéroports du groupe Fraport à l'échelle mondiale ont enregistré une hausse du trafic

FRANCFORT, Allemagne, 13 décembre 2019 /PRNewswire/ -- FRA/gk-rap ? En novembre 2019, l'aéroport de Francfort (FRA) a accueilli près de 5,1 millions de passagers, ce qui représente une baisse de 3,4 % par rapport au même mois de l'année dernière. Le programme restreint des vols d'hiver et la grève de deux jours du personnel de cabine de Lufthansa ont eu un impact négatif sur le nombre de passagers. Sans les effets de grève, le trafic de passagers de FRA n'aurait diminué que légèrement de 1,1 % par glissement annuel. Le trafic intercontinental à destination et en provenance de Francfort a continué sa solide progression de 2,1 %. En revanche, le trafic européen a considérablement diminué de 6,5 % en raison de faillites des compagnies aériennes et d'autres facteurs. Les mouvements d'avions ont diminué de 5,8 % pour totaliser 38 790 décollages et atterrissages. Le total cumulé des masses maximales au décollage (MTOW) a également augmenté de 4,0 % pour atteindre plus de 2,4 millions de tonnes métriques. Reflétant le ralentissement continu de l'économie mondiale, le volume de marchandises (fret et courrier aériens compris) a chuté de 5,0 % pour atteindre 186 670 tonnes métriques.

Le Dr Stefan Schulte, président du conseil d'administration de Fraport, a déclaré : « Suite à une forte croissance du trafic cette année, nous avons enregistré un déclin notable en novembre, principalement en raison de grèves. En conséquence, nous prévoyons que la croissance du trafic des passagers sur l'ensemble de l'année à Francfort s'effectue à un rythme légèrement plus lent que précédemment prévu, d'environ 2 à 3 %. Malgré une croissance légèrement plus lente du trafic, nous maintenons nos perspectives financières pour l'ensemble de l'année 2019 ? soutenues par les performances financières positives réalisées à ce jour à Francfort et dans le cadre de nos activités internationales. »

Sur l'ensemble du groupe, les aéroports du portefeuille international de Fraport ont enregistré de bons résultats en novembre 2019. Affecté par la faillite du transporteur domestique Adria Airways et par d'autres facteurs, l'aéroport de Ljubljana (LJU), en Slovénie, a enregistré une baisse du trafic de 27,0 % à 85 787 passagers. Les deux aéroports brésiliens de Fraport, Fortaleza (FOR) et Porto Alegre (POA), ont également vu leur trafic combiné diminuer de 2,5 % pour atteindre quelque 1,3 million de passagers. Cela est principalement dû à la faillite d'Avianca Brasil et à Azul Airlines qui a réduit son offre de vols. L'aéroport de Lima (LIM), au Pérou, a enregistré une hausse de 6,9 % de son trafic pour atteindre quelque 1,9 million de passagers.

Avec 727 043 passagers dans l'ensemble, les 14 aéroports régionaux grecs de Fraport ont maintenu le niveau de l'année dernière (en hausse de 0,1 %). Les aéroports bulgares de Varna (VAR) et Bourgas (BOJ) ont enregistré un total de 83 764 passagers, avec une croissance de 22,7 %, mais sur la base d'un faible trafic au cours du mois de novembre de l'année précédente.

L'aéroport d'Antalya (AYT), en Turquie, a accueilli près de 1,4 million de passagers, ce qui représente une hausse de 11,8 % par glissement annuel. L'aéroport Pulkovo (LED) de Saint-Pétersbourg, en Russie, a enregistré une hausse de 6,8 % du trafic avec environ 1,4 million de passagers. À l'aéroport de Xi'an (XIY) en Chine, le trafic a augmenté de 3,8 % pour atteindre presque 3,8 millions de passagers.

Chiffres du trafic de Fraport

Novembre 2019

Aéroports du groupe Fraport1

Novembre 2019





Cumul année (CA) 2019









Fraport Passagers Marchandises* Mouvements Passagers Marchandises Mouvements Parts (%) des aéroports entièrement consolidés Mois ? % Mois ? % Mois ? % CA ? % CA ? % CA ? % FRA Francfort Allemagne 100,00 5 065 346 - 3,4 183 564 - 5,4 38 790 - 5,8 65 687 774 1,7 1 923 482 - 3,6 477 277 0,7 LJU Ljubljana Slovénie 100,00 85 787 - 27,0 880 - 20,4 1 551 - 38,2 1 635 865 -4,0 10 336 - 8,7 29 713 - 10,2 Fraport Brésil 100,00 1 306 639 - 2,2 8 730 0,3 11 572 0,4 14 052 510 4,2 77 429 - 1,6 124 516 - 1,8 FOR Fortaleza Brésil 100,00 597 998 0,5 5 279 8,9 5 002 1,1 6 516 728 9,9 43 189 3,2 54 086 3,0 POA Porto Alegre Brésil 100,00 708 641 -4,4 3 451 - 10,4 6 570 -0,1 7 535 782 - 0,3 34 240 - 7,0 70 430 - 5,2 LIM Lima Pérou 80,01 1 932 980 6,9 24 751 - 4,1 16 353 4,7 21 591 755 6,5 245 605 - 5,1 180 855 2,4 Aéroports régionaux de Grèce Fraport A+B 73,40 727 043 0,1 583 - 14,2 7 282 - 3,1 29 455 348 1,0 6 929 - 7,5 238 625 0,7 Aéroports régionaux de Grèce Fraport A 73,40 529 518 0,6 467 - 14,1 4 767 - 1,4 16 149 358 0,5 5 255 - 6,8 126 496 0,3 CFU Corcyre (Corfou) Grèce 73,40 26 812 8,0 5 - 35,0 435 9,3 3 253 376 - 2,6 171 2,2 24 994 - 3,6 CHQ La Canée (Crète) Grèce 73,40 61 960 4,9 15 - 46,7 582 3,2 2 927 742 - 0,8 364 - 13,5 20 000 5 EFL Céphalonie Grèce 73,40 3 902 10,2 0 n/d 124 14,8 770 632 1,6 0 - 35,6 7 244 2,7 KVA Kavala Grèce 73,40 5 858 -4,0 10 - 0,2 122 16,2 317 918 - 20,5 89 4 3 347 - 17,1 PVK Aktion/Préveza Grèce 73,40 516 - 31,6 0 n/d 66 13,8 625 423 7,2 0 n/d 5 536 3,7 SKG Thessalonique Grèce 73,40 427 212 - 0,4 437 - 11,9 3 338 -4,6 6 447 029 3,3 4 626 - 6,7 52 279 1,2 ZTH Zakynthos Grèce 73,40 3 258 5,8 0 - 100,0 100 0 1 807 238 0,5 4 - 37,4 13 096 0,3 Aéroports régionaux de Grèce Fraport B 73,40 197 525 - 1,2 116 - 14,6 2 515 - 6,1 13 305 990 1,6 1 674 - 9,6 112 129 1,2 JMK Mykonos Grèce 73,40 8 729 - 23,3 1 - 51,4 139 - 31,2 1 512 911 9,0 86 - 5,1 18 653 8,9 JSI Skiathos Grèce 73,40 1 345 8,6 0 n/d 48 -4,0 445 131 1,9 0 n/d 4 135 0,8 JTR Santorin (Théra) Grèce 73,40 54 142 - 5,6 10 - 26,9 542 8,8 2 268 658 2,5 163 - 2,7 20 874 4,5 KGS Kos Grèce 73,40 22 577 1,3 23 6,5 385 - 5,2 2 657 678 0,4 301 10,4 19 452 - 2,4 MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 73,40 27 972 1,2 22 - 29,5 460 - 9,3 468 365 4,3 324 - 8,5 6 113 8,4 RHO Rhodes Grèce 73,40 69 883 2,7 40 - 14,7 659 - 5,9 5 485 852 - 0,4 587 - 18,3 36 926 - 3,2 SMI Samos Grèce 73,40 12 877 7,8 20 0,4 282 - 10,8 467 395 3,9 213 - 14,5 5 976 1,5 Fraport Twin Star 60 83 764 22,7 256 - 70,1 782 - 2,5 4 877 761 - 11,0 4 589 - 39,8 34 590 - 14,0 BOJ Bourgas Bulgarie 60 10 248 1,5 249 - 70,1 155 - 25,5 2 873 451 - 12,0 4 472 - 40,4 19 799 - 14,1 VAR Varna Bulgarie 60 73 516 26,4 7 - 72,9 627 5,6 2 004 310 - 9,7 117 - 6,7 14 791 - 13,8





























Aux aéroports mis en équivalence

























AYT Antalya Turquie 51 1 361 162 11,8 n/d n/d 9 042 5 34 611 733 10,2 n/d n/d 200 217 10,0 LED Saint-Pétersbourg Russie 25 1 374 406 6,8 n/d n/d 12 426 - 1,1 18 235 493 8,2 n/d n/d 155 910 2,1 XIY Xi'an Chine 24,5 3 759 716 4,9 39 516 20,7 28 202 3,5 43 451 225 5,8 339 481 21,2 316 494 4,8





















Aéroport de Francfort2











Novembre 2019 Mois ? % CA 2019 ? % Passagers 5 065 742 - 3,4 65 692 298 1,7 Marchandises (fret aérien + poste aérienne) 186 670 - 5,0 1 958 092 - 3,6 Mouvements d'avions 38 790 -5,8 477 277 0,7 MTOW (en tonnes métriques)3 2 431 725 -4,0 29 501 853 1,1 PAX/vol PAX4 141,1 3,1 147,1 1,0 Taux d'occupation des sièges (%) 76,7

79,8

Taux de ponctualité (%) 82,5

72,4











Aéroport de Francfort Part PAX ? %5 Part PAX ? %5 Répartition géographique Mois

CA

Trafic continental 61,7 - 6,5 64,0 0,8 Allemagne 11,7 - 10,3 10,4 - 3,4 Europe (sauf Allemagne) 50,0 - 5,6 53,6 1,6 Europe de l'Ouest 40,9 - 6,4 44,4 1,4 Europe de l'Est 9,1 - 1,6 9,2 3,1 Trafic intercontinental 38,3 2,1 36,0 3,4 Afrique 5,3 6,2 4,7 9,5 Moyen-Orient 5,8 4,1 5,2 2,0 Amérique du Nord 12,0 3,3 12,8 3,3 Amérique centrale et du Sud 4,2 3,9 3,3 3,9 Extrême-Orient 11,0 - 2,5 10,0 1,4 Australie 0 n/d 0 n/d

Définitions : 1 Selon la définition de l'ACI : Passagers = trafic commercial uniquement (arr+dép+transit comptant pour un), Marchandises = trafic commercial et non-commercial (arr+dép sans transit, en tonnes), Mouvements = trafic commercial et non-commercial (arr+dép), chiffres préliminaires ; 2 Trafic commercial et non-commercial : passagers (arr+dép+transit comptant pour un, en incluant l'aviation générale), Marchandises (arr+dép+transit comptant pour un, en tonnes), Mouvements (arr+dép) ; 3 Trafics entrant uniquement ; 4 Trafics de vols réguliers et charter ; 5 variations absolues par rapport à l'année précédente en % ; *Marchandises = fret + poste

