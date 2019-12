Unifor prend acte de la sortie de l'Association de l'aluminium du Canada qui travaillera à valoriser l'ACEUM





MONTRÉAL, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Prenant connaissance du communiqué de presse de l'Association de l'aluminium du Canada (AAC) paru ce matin, le syndicat Unifor souligne le signal positif que cette sortie implique pour les emplois québécois.

« La semaine a été en dent de scie dans ce dossier, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais maintenant que l'industrie entend travailler à « valoriser l'ACEUM », je pense qu'il est un peu difficile de justifier une position inverse. Quand l'industrie est confiante, ça ne peut qu'être de bon augure pour les emplois », a commenté Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Malgré tout, Unifor prend aussi acte du message de l'AAC qui estime que l'ACEUM est perfectible. En effet, le syndicat considère toujours qu'il est injuste que l'aluminium ne bénéficie pas du même traitement que l'acier. « Mais à partir du moment où l'industrie estime que des mécanismes de protection pourront être efficaces pour protéger la production canadienne, nous nous rangeons à leur avis », a indiqué M. Gagné. Il faut cependant demeurer vigilant et s'assurer de mettre en place des moyens de surveillance quant à l'importation d'aluminium chinois au Mexique. « Quoi qu'il en soit, Unifor a bien l'intention de travailler en collaboration avec tous les acteurs pour s'assurer que la situation ne mette pas en danger les emplois ici au Québec », a conclu M. Gagné.

Par ailleurs, Unifor tient à signaler que la meilleure manière de conserver notre avantage stratégique dans ce secteur d'activité est de maintenir des installations à la fine pointe. Il appelle donc l'industrie et les gouvernements à passer à l'action en procédant à des investissements dans les usines québécoises.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

Unifor-Québec : www.uniforquebec.org

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Communiqué envoyé le 13 décembre 2019 à 12:33 et diffusé par :