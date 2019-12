Vidéotron s'associe à Samsung pour le déploiement de ses réseaux d'accès LTE-A et 5G





MONTRÉAL, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Vidéotron annonce aujourd'hui que Samsung Electronics (Samsung) a été choisie comme partenaire pour le déploiement des technologies d'accès radio LTE-A et 5G au Québec et dans la région d'Ottawa. Cette nouvelle étape permettra à Vidéotron d'accélérer la construction de son réseau de nouvelle génération et de viser une mise en service graduelle dès 2020.

Ce partenariat est l'aboutissement d'un important processus de sélection afin d'identifier l'option la plus complète et évolutive en matière de 5G. Videotron souhaitait s'associer à un partenaire en mesure de bien comprendre les besoins et la réalité des consommateurs d'aujourd'hui, ce que Samsung est en mesure d'accomplir notamment parce qu'elle détient une expertise tant dans le déploiement de réseaux que dans le développement et la mise en marché d'appareils mobiles. En plus de fournir de l'équipement d'accès radio, ce partenariat permettra à Samsung d'appuyer Vidéotron dans sa quête d'offrir les meilleurs services et expériences clients possibles à travers diverses initiatives.

Samsung fournira ses dernières solutions LTE-A et 5G incluant des unités radio (Radio Units), des unités de traitement numériques (Digital units) et des unités « Massive MIMO » (MMU) supportant des spectres en basses, moyennes et hautes fréquences. Les solutions de Samsung assureront une migration en douceur et fiable vers la 5G pour Vidéotron et ses abonnés.

« Nous avons fait le tour de la planète afin de trouver le fournisseur le mieux placé pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Ce partenariat nous permettra d'offrir au Québécois ce qui se fait de mieux dans le monde en matière de télécommunications. Si la technologie 4G a profondément transformé les télécommunications partout dans le monde, la 5G révolutionnera à coup sûr la manière que nous avons d'interagir avec nos proches et le monde qui nous entoure. Nous souhaitons accompagner nos clients à travers ces grands changements et le choix de Samsung comme fournisseur n'est pas le fruit du hasard, nous sommes convaincus qu'ils représentent la meilleure option pour atteindre cet objectif. Vidéotron a toujours été à l'avant-plan des grands changements technologiques et l'arrivée de la 5G ne fait pas exception. L'annonce d'aujourd'hui est une très grande source de fierté pour nous. »

- Jean François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron

« Nous sommes heureux de devenir le partenaire LTE-A et 5G de Vidéotron. Ce partenariat marque une étape importante pour Samsung et représente notre première victoire sur le marché canadien. Au fil des ans, Samsung a consacré ses efforts à déployer les technologies et les dispositifs 4G et 5G au niveau mondial. Ce partenariat constitue le premier chapitre de l'histoire de nos activités de réseau au Canada et de notre mission d'offrir de nouvelles expériences mobiles au Québec et dans la région d'Ottawa. Samsung et Vidéotron continueront d'unir leurs forces pour faire entrer la 5G dans l'ère des communications améliorées et favoriser la construction d'une nouvelle génération de réseaux sans fil. »

- Paul Kyungwhoon Cheun, vice-président exécutif et chef de la division Réseaux de Samsung Electronics

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile Helix. Au 30 septembre 2019, Vidéotron comptait 1 545 200 clients à son service de télédistribution. Quant au service de vidéo sur demande par abonnement Club illico, le nombre de ses abonnés s'élevait à 443 500. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 724 300 clients à ses services par modem câble au 30 septembre 2019. À cette date, Vidéotron avait activé 1 288 700 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 052 700 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et au top 100 des meilleurs employeurs à Montréal.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l'avenir avec des idées et des technologies transformatrices. L'entreprise redéfinit les mondes de la télévision, des téléphones intelligents, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes réseau, des systèmes de mémoire, des systèmes LSI, des solutions de commutation et de LED. Pour les dernières nouvelles, visitez la salle de presse de Samsung à l'adresse http://news.samsung.com.

