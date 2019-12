USI prévoit d'acquérir Asteelflash, la deuxième plus importante entreprise d'EMS en Europe, afin d'accélérer son expansion mondiale





SHANGHAI et PARIS, 13 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd. (ci-après dénommée « USI ») (SSE : 601231), un important concepteur et fabricant d'électronique, a annoncé formellement son intention d'entrer dans l'accord d'acquisition de capital avec les actionnaires d'Asteelflash, la deuxième plus grande société d'EMS en Europe. La société a l'intention d'acquérir 100 % des parts d'Asteelflash pour 450 millions de dollars US, dont 89,6 % sont payés en numéraire, 10,4 % sont payés par l'émission d'actions d'USI à l'entreprise privée du fondateur d'Asteelflash (c.-à-d. échange d'actions). L'opération est soumise à la validation des autorités compétentes concernées.

Asteelflash, qui était auparavant une société détenue par des capitaux privés, va devenir une importante filiale d'USI après la clôture de la transaction, avec un fonctionnement existant et une équipe de direction qui resteront inchangés. Tirant parti d'un fonctionnement et d'une fabrication à l'échelle mondiale ainsi que de capacités de services et d'image de marque d'USI, Asteelflash aura plus de possibilités d'augmenter les commandes importantes de clients majeurs et d'accélérer la croissance de ses affaires et son expansion. Asteelflash et USI vont indiscutablement créer de la valeur à travers leur empreinte géographique complémentaire en matière de sites de production, de marchés cibles, de clients, de modèles commerciaux et de capacités technologiques.

Dans le contexte de tensions commerciales accrues sur les marchés mondiaux, l'acquisition d'Asteelflash par USI permettra dorénavant d'offrir une gamme plus vaste de sites de production à ses clients, y compris des options au coût compétitif en Afrique du Nord (Tunisie), en Europe de l'Est (République tchèque et Pologne) et en Amérique (Silicon Valley, États-Unis, Mexique) ainsi que ceux situés en Europe (France, Allemagne et Royaume-Uni), permettant une communication efficace, ainsi qu'une facilitation géographique avec les clients qui partagent la même langue, la même culture et les mêmes fuseaux horaires ainsi que des systèmes d'approvisionnement et de production d'origine basés en Asie, tels que la Chine continentale et Taiwan.

Avec un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dollars, Asteelflash sert plus de 200 clients et s'applique à respecter leurs exigences en matière de diversification et de petites séries. À la suite de l'acquisition, la société aidera à optimiser la clientèle actuelle d'USI et contribuera à équilibrer davantage la répartition des clients et la composition du chiffre d'affaires. À l'avenir, USI et Asteelflash devraient répondre aux besoins d'un éventail de clients beaucoup plus large, en tenant compte des différentes exigences des clients à différents stades de développement de produits, tels que la fabrication rapide, le retour de conception au stade de développement de produits pour de petits volumes, ou encore des exigences strictes pour les produits avancés à l'étape de la production de masse en termes de stabilité de la production et des délais.

Depuis 2018, USI a élargi sa présence avec une perspective mondiale et une stratégie de développement explicite « de modularisation, de diversification et de mondialisation ». Au-delà de l'expansion de la production à Taïwan, au Mexique et dans le Guangdong en Chine, USI a finalisé une série d'investissements stratégiques, y compris l'acquisition d'une unité de production en Pologne, la création d'une coentreprise avec Qualcomm au Brésil et avec Sugon en Chine continentale, l'investissement dans le PHI Fund et un engagement pour la privatisation de Memtech, une société cotée à Singapour. L'acquisition d'Asteelflash renforcera considérablement la gamme de sites de production et de compétence d'USI à travers le monde, affinera sa main-d'oeuvre mondialisée et hautement qualifiée, affirmera sa position en Europe et élargira sa base de clients du secteur EMS.

« Dans un contexte de future fragmentation industrielle, de diversification et de régionalisation, l'application accélérée de la 5G, de l'Internet des Objets (IdO), de l'IA, de l'informatique de pointe et d'autres technologies, implique que les fabricants EMS soient flexibles et qu'ils disposent d'une présence mondiale », a déclaré Jeffrey Chen, Président d'USI. « Le partenariat d'USI avec Asteelflash fera d'USI une plus grande plateforme disposant d'un savoir-faire de fabrication avancé, d'une portée internationale étendue et de plus de ressources pour la R&D concernant des technologies de pointe. USI est un leader reconnu dans le secteur EMS mondial et avec Asteelflash et son équipe, nous continuerons d'exploiter une plateforme de classe mondiale, de mieux servir nos clients et de nous développer sur des marchés à forte croissance, tels que l'Automobile, le Médical et l'Industrie. Il s'agit d'un autre jalon dans le développement mondial d'USI et nous allons nous développer autour de la stratégie de développement de modularisation, de diversification et de mondialisation afin de chercher des occasions stratégiques, d'accroître notre avantage concurrentiel et de devenir un leader influent dans le secteur ! »

« USI détient un socle solide en matière d'expertise et d'expérience dans la fabrication, la conception et l'automatisation, qui sont des valeurs inestimables pour poursuivre notre développement futur et notre amélioration continue. Nous allons tirer le meilleur parti des capacités d'USI pour saisir les opportunités de différents secteurs. Des services de conception à l'assemblage des systèmes de produit, Asteelflash se réjouit de pouvoir se développer conjointement à USI pour fournir à ses clients internationaux des services hors pair et une qualité de classe mondiale », a déclaré Gilles Benhamou, Président d'Asteelflash.

À propos d'USI

USI (SSE : 601231), Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd., est un leader mondial dans la fabrication de SiP (System in Package). Forte d'une histoire de 43 ans depuis sa création en 1976, USI propose des produits diversifiés à sa clientèle dans les secteurs de la Communication sans fil, des Ordinateurs et du stockage, de la Consommation, de l'Industrie et de l'Electronique automobile. La société gère 10 sites de production en Chine continentale, à Taïwan, au Mexique et en Pologne, et compte environ 18 000 employés dans le monde. En 2018, son chiffre d'affaires a atteint environ 5 milliards de dollars, se classant respectivement 8e et 16e dans les secteurs EMS (services de fabrication de l'électronique) et CM (customer contract). Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.usiglobal.com.

À propos d'Asteelflash

Asteelflash est une entreprise de services de fabrication électronique mondiale qui se consacre à des secteurs tels que l'Automobile, la gestion de l'Energie, l'Internet des Objets (IdO), l'Industrie et le traitement des données. Asteelflash a réalisé un chiffre d'affaires record d'environ 1 milliard de dollars en 2018, se classant vingtième (MMI, Avril 2019) dans l'industrie mondiale de l'EMS et elle est désormais la deuxième plus grande société d'EMS en Europe. L'entreprise, anciennement connue sous le nom d'Asteel, a été fondée par M. Gilles Benhamou en France en 1999 et a changé son nom pour Asteelflash Group après l'acquisition de Flash Electronics en 2008. Par le biais de fusions et acquisitions continues de 1999 à 2016, elle est maintenant une société d'influence avec 17 sites de production dans 8 pays, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la République tchèque, la Chine, la Tunisie, les États-Unis et le Mexique, employant environ 6 000 employés dans le monde, offrant des expériences régionales uniques et des capacités de fabrication rapides en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). Asteelflash sert plus de 200 clients dans le monde entier et la majorité de son chiffre d'affaires et bénéfices proviennent des secteurs de l'Electronique grand public, de la Gestion de l'énergie, de l'Informatique, de l'Industrie et de l'Automobile. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.asteelflash.com.

Contact relation avec les investisseurs USI

Sherry Wang

+86-21-5896-6996 #82659

public@usiglobal.com

Contact médias USI

Polly Wen

+86-21-5896-6996 #82277

pr@usiglobal.com

Contact médias Asteelflash

Tiphanie Picard

+33 01 49 44 53 00 #8176

info@asteelflash.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1044361/1.jpg

Communiqué envoyé le 13 décembre 2019 à 00:00 et diffusé par :