Des mini maisons urbaines, écoresponsables et accessibles sur le marché immobilier à Saint-Donat





SAINT-DONAT, QC, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Depuis plus de 70 ans, la Municipalité de Saint-Donat accueille les villégiateurs en quête d'un endroit idéal pour profiter d'une panoplie d'activités de plein air. La notoriété de la région, la qualité de l'environnement et l'accueil chaleureux des résidents ont fait en sorte que le Groupe EVEX y implante sa Cité nature.

Situé près du prestigieux lac Archambault, Cité nature Saint-Donat est le premier projet immobilier d'une telle envergure dans Lanaudière. Ce tout nouveau développement de 93 unités avoisinant les 20 M$ en investissement propose déjà quatre modèles de mini maisons.

Tendance et écoresponsables

De signature moderne et épurée, ces mini maisons urbaines sont construites dans le plus grand respect de l'environnement. Panneaux solaires, bornes pour voitures électriques, foyers électriques, et plus encore, les mini maisons urbaines proposent des options de personnalisation qui incluent des fonctions écoresponsables. Ainsi, le projet est conçu pour se fondre à même la nature, offrant à ses propriétaires un minimum d'entretien et un maximum de temps pour profiter du décor et des attraits touristiques qui caractérisent Saint-Donat.

Des propriétés abordables

Destinées à une clientèle friande de confort dans un environnement où l'air pur et les grands espaces se donnent rendez-vous, les 93 unités de la Cité nature Saint-Donat sont offertes à un prix qui rivalise avec les autres propriétés de villégiature grâce à ses prix abordables, sans compromis sur la qualité.

La citation de Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat

La Municipalité de Saint-Donat est très fière d'accueillir le Groupe EVEX et sa Cité nature. La confiance que nous témoigne cette entreprise dynamique, la qualité des aménagements projetés et surtout le partage des valeurs en ce qui concerne l'environnement sont autant d'éléments qui favoriseront un partenariat gagnant. Nous les encourageons fortement à déposer leur candidature afin de rejoindre les entreprises accréditées Parc naturel habité.

À propos de Saint-Donat

Première municipalité du Québec et du Canada à obtenir une marque de commerce, Saint-Donat, PARC NATUREL HABITÉ est située dans la région de Lanaudière au sein de la MRC de Matawinie. Consciente de l'importance de préserver son environnement, la Municipalité favorise un développement économique qui assure la protection des plans d'eau et des montages de son immense territoire constitué de 81 lacs répertoriés. L'industrie touristique et la villégiature constituent les principaux axes de développement.

À propos du Groupe EVEX

Fondé en décembre 2017 à l'Assomption, le Groupe EVEX se spécialise dans le développement de projets multilogements et commerciaux dans la grande région de Montréal. EVEX est également une entreprise multidisciplinaire et expérimentée qui saura répondre à vos besoins et réaliser vos projets grâce à son expertise unique. Construction, location et gestion : au coeur d'une croissance soutenue, EVEX agit dans tous ces secteurs et multiplie les projets d'envergure.

