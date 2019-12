Une plateforme tout-en-un de réalité augmentée permet aux marques de vins, de bières et de spiritueux de se rapprocher de ses consommateurs





SINGAPOUR, 12 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Le fait d'utiliser la réalité augmentée (RA) pour donner vie à une bouteille de boisson n'est pas inédit. Ces dernières années, de nombreuses marques ont créé des expériences de RA pour leurs produits, sans toutefois s'aventurer au-delà de l'ajout d'un élément ludique pour divertir leurs consommateurs en buvant.

Découvrez l'application DRNK AR, développée par la startup basée à Singapour Omniaz, qui exploite les pouvoirs de la réalité augmentée et de l'intelligence artificielle (IA) pour créer une expérience entièrement nouvelle pour les consommateurs, les commerçants et les producteurs de boissons alcoolisées. Visant plus haut que la plupart des marques individuelles ou applications mobiles, Omniaz entend utiliser la RA et l'IA afin d'accroître de manière exponentielle les ventes lors de son utilisation, pour offrir plus qu'un simple divertissement.

La RA et l'IA utilisés en tant qu'outils destinés à influencer le processus de décision des acheteurs

L'inquiétude est courante lorsqu'il s'agit d'acheter des boissons alcoolisées. Avec un manque de connaissances sur les boissons, les acheteurs sont susceptibles de quitter la boutique sans effectuer d'achat, ou de décider d'acheter le même produit sur lequel ils se rabattent toujours.

Grâce à DRNK AR, les consommateurs n'ont qu'à télécharger l'application et scanner l'étiquette d'une bouteille de vin, de bière ou de spiritueux, pour se voir présenter une multitude d'informations sur la boisson, ce qui peut jouer un rôle dans le processus décisionnel de l'acheteur. Des informations basiques sur le produit telles que l'origine, les arômes, les notes de dégustation, les meilleurs aliments d'accompagnement, ainsi que des ressources de marketing numérique telles que des vidéos de la marque et des liens de commerce électronique sont affichées dans un format de RA immersif et attrayant.

Pour exploiter la richesse des données des utilisateurs quotidiens, DRNK a conçu une plateforme permettant aux utilisateurs professionnels d'accéder à de précieux renseignements sur les consommateurs (anonymisés). La plateforme sert également de solution évolutive et flexible, qui permet à toute marque de lancer, personnaliser et gérer ses propres ressources de contenus de RA afin de se démarquer de ses concurrents.

Gamification des campagnes de marketing et complément aux foires commerciales

Outre sa capacité à transformer les rayons passifs en canaux de communication et de publicité interactifs, l'application DRNK AR peut également être utilisée pour la formation du personnel, ainsi que dans le cadre de campagnes de marketing et de foires commerciales.

En partenariat avec Wine Connection -- plus grand détaillant de vins en Asie du Sud-Est -- DRNK a lancé une campagne de Noël à Singapour, qui transforme toutes les boutiques locales Wine Connection en boutiques offrant des expériences de RA complètes. Plus de 500 étiquettes de bouteilles de vin dans toutes les boutiques Wine Connection ont été optimisées pour une utilisation avec l'application DRNK AR. En scannant simplement l'étiquette avec l'application, un père Noël animé prend vie sous les yeux des clients.

Dans l'esprit festif consistant à donner, ils ont permis à l'application de RA de franchir une nouvelle étape en gamifiant la campagne. Des prix d'une valeur totale de 50 000 SGD sont à gagner -- les acheteurs n'ont qu'à scanner une bouteille de vin en boutique et le père Noël leur rendra visite en leur offrant des cadeaux qu'ils pourront récupérer sur place.

Une semaine seulement après le lancement de la campagne, l'application a dénombré plus de 7 000 interactions de RA remontant aux points de contact de la campagne -- ce qui indique que les consommateurs sont prêts à recevoir des informations et à être engagés par les marques via la RA.

Lancement mondial prévu pour 2020

Un lancement mondial est actuellement en préparation pour DRNK AR -- Omniaz prévoyant de publier son Programme mondial de partenariat à la fin du deuxième semestre 2020.

Sous la forme d'une plateforme SaaS (logiciel en tant que service), le lancement permettra à DRNK de collaborer avec des marques partenaires à travers le monde. Le vin français Fat Bastard ainsi que le vin chilien PengWine participent d'ores et déjà grâce à leurs expériences de RA uniques, qui leur permettent de se démarquer véritablement des autres bouteilles en rayons.

Grâce à des innovations futuristes telles que l'application DRNK AR d'Omniaz, le secteur des boissons alcoolisées semble prêt à entrer en contact avec la nouvelle génération de consommateurs d'une manière inédite.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.letsdrnk.com ou www.letsdrnk.com/business

