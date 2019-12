Cambium Networks nomme Mary Peterson au poste de directrice générale adjointe et directrice du marketing





Cette experte chevronnée des réseaux sans fil pour entreprises et fournisseurs de services occupera ce poste nouvellement créé

ROLLING MEADOWS, Illinois, 12 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Cambium Networks (NASDAQ : CMBM), fournisseur mondial de premier plan de solutions de réseaux sans fil, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mary Peterson au nouveau poste de directrice générale adjointe et directrice du marketing. Elle relèvera du PDG, Atul Bhatnagar.

Avant cela, Mary Peterson était directrice adjointe du marketing mondial chez Ruckus Networks, une entreprise de CommScope Inc. À ce nouveau poste, sa principale mission sera de maintenir la position de leader de Cambium Networks dans le haut débit fixe sans fil tout en créant une marque de poids dans le segment sans fil destiné aux entreprises. Elle sera chargée d'élaborer une stratégie de marketing intégrée afin de poursuivre la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de Cambium Networks pour renforcer sa reconnaissance sur le marché et accélérer sa croissance.

« Mary a dirigé avec succès des équipes marketing internationales et sait comment engager des conversations avec ses clients et partenaires sur le sujet en rapide évolution de la périphérie du réseau », a déclaré Bhatnagar. « Elle possède une solide expérience dans l'alignement des stratégies de vente et de marketing, ce qui est un atout inestimable à l'heure où la ligne entre les modèles de vente traditionnels et le marketing numérique tend à s'estomper. Je suis ravi de l'avoir au sein de notre équipe alors que nous étendons notre position de leader dans le haut débit sans fil fixe et créons des plateformes sans fil de bout en bout capables de fonctionner dans les conditions les plus exigeantes. »

"Je suis fière de rejoindre Cambium Networks ; tous nos efforts sont axés sur le renforcement des connexions sans fil entre les personnes, les lieux et les objets », a déclaré Mary Peterson. « Nous disposons des meilleurs ingénieurs radio de l'industrie et nous sommes sur le point de devenir un leader dans la convergence de réseau étendu sans fil (WAN) et de réseau local (LAN) que notre communauté de partenaires propose sous forme d'un service combiné. »

À propos de Mary Peterson

Mary est une experte en marketing technologique spécialisée dans les ventes qui, depuis plus de 20 ans, met sur pied des équipes de marketing internationales qui réussissent à accroître la notoriété des marques, leurs interactions avec le public et l'ampleur de leurs activités grâce à des partenaires de distribution.

À son poste antérieur de directrice adjointe du marketing mondial chez Ruckus Networks, désormais une société de CommScope Inc., Mary Peterson a dirigé la transformation numérique du marketing et le développement d'un moteur de génération de la demande et s'est occupée de la gestion du marketing sur le terrain et des partenaires, du marketing événementiel et des communications basées sur les réseaux sociaux et les influenceurs. Au cours de sa carrière dans le marketing au sein d'entreprises de la Silicon Valley, elle a également occupé diverses fonctions marketing chez HP Enterprise et Compaq Computer.

Mary Peterson est titulaire d'un MBA en finance et commerce international obtenu à l'École de commerce Booth de l'Université de Chicago et d'un BA en économie et en français obtenu à l'Université St. Lawrence, qui se trouve à Canton, dans l'État de New York.

À propos de Cambium Networks

Cambium Networks est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de connectivité sans fil qui renforcent les liens entre les personnes, les lieux et les objets. Cambium Networks se spécialise dans la fourniture de plateformes sans fil fiables, évolutives, sécurisées et gérées sur le cloud capables de fonctionner dans des conditions difficiles. Cambium Networks permet aux fournisseurs de services et aux opérateurs de réseaux d'entreprise, industriels et gouvernementaux de développer une connectivité intelligente. Basée dans les environs de Chicago et disposant de centres de recherche et développement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Cambium Networks vend ses solutions par l'intermédiaire d'un grand nombre de distributeurs mondiaux de confiance.

