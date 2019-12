Air Canada inaugure le seul service sans escale entre Montréal et São Paulo





MONTRÉAL, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a inauguré le seul service sans escale entre Montréal et São Paulo, au Brésil. Le départ hier du vol AC96, arrivée ce matin à São Paulo était le premier des trois vols hebdomadaires qui seront assurés au départ de Montréal jusqu'au 27 mars 2020.

Les créations gastronomiques du chef montréalais primé Antonio Park, d'inspiration sud-américaine, sont présentées en classe Signature Air Canada. Ses options de menu seront également servies au salon Feuille d'érable international d'Air Canada à Montréal ainsi qu'en classe Signature Air Canada de la liaison Toronto-São Paulo.

« Nous sommes très heureux de célébrer le début historique de notre service sans escale reliant Montréal et le Brésil, mais aussi le lancement de notre plus récent vol international à destination de São Paulo, a souligné Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau d'Air Canada. En complément de nos services depuis Toronto, nos nouveaux vols au départ de Montréal constituent un autre lien pratique avec la plus grande ville et le plus grand centre financier du Brésil, et offrent aux Brésiliens une excellente occasion de profiter de vacances hivernales exceptionnelles au Québec. São Paulo fait partie des 13 destinations internationales au départ de l'aéroport Montréal-Trudeau qu'Air Canada a ajoutées depuis 2017, renforçant ainsi la transformation continue de Montréal en une plaque tournante internationale concurrentielle. De plus, la liaison Montréal-Brésil s'inscrit dans l'expansion stratégique d'Air Canada en Amérique du Sud; de nouveaux vols Toronto-Quito ont été lancés le 8 décembre et des vols Montréal-Bogotá sont prévus pour l'été prochain. »

Les vols seront assurés par le fleuron du parc aérien d'Air Canada, le 787-9 Dreamliner de Boeing à 298 places. L'appareil est doté de la classe Signature Air Canada, de la classe Économique Privilège et de la classe économique, toutes les trois équipées d'un système de divertissements individuel haute définition avec programmation sur demande, qui propose un vaste choix de films, de courts métrages, d'émissions de télévision et des sélections audio à chaque fauteuil.

De plus, les créations gastronomiques du chef montréalais primé Antonio Park, d'inspiration sud-américaine, sont présentées en classe Signature Air Canada. Ses options de menu seront également servies au salon Feuille d'érable international d'Air Canada à Montréal ainsi qu'en classe Signature Air Canada de la liaison Toronto-São Paulo.

« Nous sommes très heureux d'accueillir la nouvelle route vers São Paulo, un pôle économique et industriel important pour les voyageurs d'affaires. Nous attendions depuis longtemps de pouvoir offrir cette destination à nos passagers, a mentionné Philippe Rainville, président-directeur général d'Aéroports de Montréal. Grâce à notre grand partenaire Air Canada, YUL aéroport international Montréal-Trudeau renforce son rôle de plaque tournante du trafic aérien à l'internationale et consolide davantage sa desserte aérienne vers l'Amérique du Sud. »

« Le gouvernement du Québec félicite Air Canada et Aéroports de Montréal, ainsi que les partenaires publics et privés concernés, pour l'établissement de cette nouvelle liaison aérienne directe Montréal-São Paulo. Je suis persuadée que celle-ci contribuera à renforcer les relations entre le Québec et le Brésil, premier partenaire commercial et premier client du Québec en Amérique du Sud, ainsi qu'avec l'État de São Paulo, où le Québec a une représentation depuis plus de 10 ans », a mentionné Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

« Votre gouvernement salue cette nouvelle liaison directe entre le Québec et le Brésil, qui attirera sans aucun doute un nombre croissant de Brésiliens chez nous. Le Brésil est le 10e marché émetteur de touristes à l'échelle mondiale et le Québec se démarque plus que jamais comme destination de calibre international avec son offre unique, ses expériences authentiques, et ses quatre saisons distinctives. Il s'agit donc d'une liaison prometteuse, un pont de plus entre nos deux nations qui ouvre un nouveau chapitre pour nos entreprises touristiques et notre économie. Avec le nouveau programme Explore Québec qui favorisera l'accessibilité sur l'ensemble de notre vaste territoire, ce sont toutes nos régions qui en bénéficieront, » a mentionné Caroline Proulx, ministre du Tourisme du Québec.

« Le Brésil est le plus important partenaire commercial du Québec en Amérique latine. Ce nouveau vol direct sur São Paulo, un important centre économique et industriel, facilitera la croissance des entreprises montréalaises dans ce marché qui offre d'importantes possibilités commerciales dans des secteurs industriels clés comme la fabrication de pointe, l'intelligence artificielle et l'aérospatiale. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain félicite Air Canada pour son leadership dans l'amélioration du statut de plaque tournante mondiale du transport aérien à Montréal et pour son engagement dans l'expansion internationale de la ville », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Ce nouveau vol vers sur Sao Paolo est une excellente nouvelle pour Montréal qui concrétise sa position comme plaque tournante majeure des destinations internationales. L'ensemble de l'écosystème que fédère Tourisme Montréal salue les efforts investis par Air Canada pour améliorer l'accessibilité de notre destination. Nous comptons travailler en étroite concertation avec le milieu économique pour assurer le succès de cette nouvelle voie », a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« Alors que le Brésil a présenté une croissance de 38 % de ses voyageurs au Québec en 2017, l'Alliance souligne l'arrivée du vol Montréal?São Paulo. Cette initiative permettra de poursuivre les efforts de positionnement touristique du Québec en Amérique du Sud et agira positivement sur la saisonnalité de notre industrie. Cette clientèle est particulièrement friande de notre saison hivernale, de nos grands espaces et de nos saveurs locales. L'Alliance salue la volonté d'Air Canada de développer des liaisons aériennes internationales directes sur le Québec. L'accessibilité est déterminante pour continuer la croissance vigoureuse du nombre de touristes internationaux qui génèrent des retombées économiques importantes pour la destination », explique Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec.

Montréal International, l'agence de promotion économique du Grand Montréal, salue l'arrivée d'un premier vol sans escale entre Montréal et São Paulo. « L'ajout de liaisons aériennes directes joue un rôle déterminant dans l'attractivité de la région métropolitaine. Ce nouveau vol entre nos deux métropoles générera davantage d'opportunités d'affaires et permettra sans aucun doute d'approfondir les liens économiques et commerciaux de Montréal avec cet important pays d'Amérique du Sud », estime Christian Bernard, économiste en chef et vice-président Affaires économiques et communication marketing, Montréal International.

L'horaire a été établi de façon à faciliter les correspondances dans l'ensemble du réseau d'Air Canada en Amérique du Nord, notamment aux aéroports de Vancouver, Calgary, Québec, New York et Boston ainsi qu'à plusieurs villes du Brésil autres que São Paulo.

Les passagers de tous les vols peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan et bénéficier des avantages réciproques associés au réseau Star Alliance. En outre, les passagers admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès au salon Feuille d'érable à notre plaque tournante de Montréal, de l'embarquement prioritaire et d'autres avantages.

Vol Départ Arrivée Jours de la semaine AC96 Montréal 18:35 São Paulo 06:30 + 1 jour Mercredi, vendredi et dimanche AC97 São Paulo 08:40 Montréal 16:45 Lundi, jeudi et samedi

Air Canada, Air Canada Rouge et leurs partenaires commerciaux régionaux assurant des vols sous la marque Air Canada Express exploitent en moyenne quelque 2 300 vols aller-retour par semaine entre des aéroports du Québec et 102 destinations aux quatre coins du globe : 28 au Canada, dont 9 au Québec, 24 aux États-Unis, 24 dans les Antilles, en Amérique centrale et au Mexique, 18 en Europe, 2 en Asie, 2 en Afrique du Nord, 1 au Moyen-Orient et 3 en Amérique du Sud.

Air Canada est le transporteur national du Canada et compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde, desservant près de 220 aéroports sur six continents. Elle a son siège social mondial à Montréal, emploie 36 000 personnes dans le monde et a été reconnue à plusieurs reprises comme un transporteur mondial de premier plan et l'un des meilleurs employeurs montréalais.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 53 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

Internet : aircanada.com

Ressources pour les médias :

Photos

Vidéos

Articles

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 12 décembre 2019 à 07:00 et diffusé par :