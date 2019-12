Québec accorde plus de 1 500 000 $ pour l'aide au fonctionnement d'Exporail, le Musée ferroviaire canadien





SAINT-CONSTANT, QC, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux et députée de Sanguinet, Mme Danielle McCann, annonce aujourd'hui, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, l'attribution d'une aide financière de 1 583 514 $ pour la période 2019-2022 à Exporail, le Musée ferroviaire canadien, une institution muséale agréée située en Montérégie.

L'aide financière est octroyée à cette institution dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM) qui permet d'appuyer les organismes dans l'accomplissement de leur mission et la réalisation de leur plan d'action, notamment par la mise en valeur de leurs collections et thématiques, la diversification de leur programme d'activités éducatives et culturelles et le développement de leur offre aux visiteurs.

« Les musées sont des gardiens de notre identité et de notre mémoire qui alimentent notre fierté collective. Par leur présence dans toutes les régions du Québec, les institutions muséales participent à la vie culturelle citoyenne en démocratisant les arts et la culture. L'aide annoncée aujourd'hui permettra à cette institution muséale de poursuivre ses activités et d'offrir à la population des expériences culturelles de qualité. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Les institutions muséales sont une source de fierté dans la région de la Montérégie puisqu'elles offrent aux visiteurs des expériences culturelles de qualité en leur permettant de découvrir des éléments du patrimoine, de l'histoire régionale, des arts et de la culture. Cette aide financière permettra d'assurer, entre autres, la conservation et la mise en valeur du patrimoine. »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, ministre responsable de la région de la Montérégie

« Je me réjouis du soutien accordé aujourd'hui à Exporail, le Musée ferroviaire canadien, un établissement des plus dynamiques qui fait la fierté de notre région. Cet investissement gouvernemental est une très bonne nouvelle pour la population et pour les touristes qui viennent chez nous découvrir tous les dessous d'une grande saga de l'ère industrielle : celle de l'expansion du chemin de fer au Québec et au Canada. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux et députée de Sanguinet

Faits saillants :

Lors du budget gouvernemental 2019-2020, une somme supplémentaire de 15 M$ sur 5 ans était annoncée pour le PAFIM.

Le 10 mai 2019, le ministère de la Culture et des Communications communiquait les résultats de l'agrément des institutions muséales.

Le 3 octobre 2019, la ministre de la Culture et des Communications annonçait que les subventions octroyées pour le PAFIM s'élèveraient à 61 M$. Il s'agit d'une aide financière annuelle de 20,3 M$ pour la période 2019-2022, qui comprend une bonification de 3 M$ par an prévue pour les 5 prochaines années. Elle annonçait également qu'elle accordait une enveloppe de 100 000 $ à la Société des musées du Québec pour lui permettre de tracer un portrait actuel de la main-d'oeuvre du secteur muséal et de ses enjeux.

Au total, 96 institutions réparties dans toutes les régions du Québec ont obtenu une aide financière, dont 16 nouvelles qui n'avaient jamais été soutenues dans le passé. Un contexte très positif pour le réseau muséal, puisque les sommes accordées à la majorité des organismes, soit près de 88 % d'entre eux, ont augmenté.

L'aide financière offerte comporte une aide de base pour la mission de l'organisme et une aide supplémentaire pour la production.

Le PAFIM compte 2 volets. Le premier reconnaît la contribution des institutions muséales de portée régionale et nationale au développement culturel de leur territoire et leur rôle central dans la conservation et la diffusion du patrimoine. Le second volet réaffirme la responsabilité du Ministère à l'égard des institutions muséales gestionnaires de biens patrimoniaux protégés par la Loi sur le patrimoine culturel et confirme la nécessité de mettre en valeur ces éléments de notre histoire et d'en faciliter l'accès.

et confirme la nécessité de mettre en valeur ces éléments de notre histoire et d'en faciliter l'accès. Le processus d'agrément sera ouvert à nouveau à l'hiver 2020 pour les institutions muséales souhaitant faire une demande.

