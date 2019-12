NAVEX Global fait l'acquisition de WhistleB





Première société dans le domaine des logiciels de gestion intégrée des risques et de la conformité, NAVEX Global® a annoncé aujourd'hui avoir procédé à l'acquisition de WhistleB, basée à Stockholm, en Suède, créatrice de la solution innovante de lancement d'alerte du même nom et fournisseur d'un logiciel de gestion des incidents.

La demande pour des solutions de conformité automatisées augmente dans le monde entier, et en particulier en Europe. Cela est dû en grande partie à la multiplication des exigences réglementaires, notamment la directive de l'UE sur la protection des lanceurs d'alerte, le RGPD et les normes émergentes telles que la ligne directrice ISO 37002 relative aux systèmes de gestion des lancements d'alertes.

À l'heure où l'environnement réglementaire mondial devient de plus en plus complexe, les organisations de toutes tailles reconnaissent la nécessité d'automatiser leurs programmes de risque et de conformité. «L'automatisation du reporting pour les lanceurs d'alerte et des processus ultérieurs de mise en place de rapports d'enquête est au coeur de tout programme de conformité », a déclaré Bob Conlin, président et chef de la direction de NAVEX Global. « La solution WhistleB a acquis une forte dynamique sur des marchés spécifiques. Par son intégration à la suite de solutions de gestion du risque et de la conformité de NAVEX Global, cette solution va contribuer à accélérer notre croissance à l'échelle mondiale, à l'heure où la demande pour des solutions de lancement d'alerte s'accélère. »

Fondée en 2011, WhistleB propose un système intégré de gestion des cas de lancement d'alerte, avec des options de reporting dans plus de 60 langues pour ses clients répartis dans plus de 150 pays. Les partenaires fondatrices Karin Henriksson et Gunilla Hadders attribuent le succès de WhistleB à la mission de l'entreprise qui est de faire du lancement d'alerte une procédure digne de confiance. « Notre objectif a toujours été de proposer un système de lancement d'alerte qui soit facile à mettre en oeuvre et à utiliser. Les clients ont répondu très positivement », a ajouté Mme Henriksson. « C'est un moment passionnant pour rejoindre la plus grande société au monde de logiciels de gestion intégrée des risques et de la conformité, car cela va permettra à la clientèle de WhistleB de croître encore plus rapidement. »

« L'adéquation entre WhistleB et NAVEX Global est très forte », a confié pour sa part Giles Newman, directeur général de la région EMEA chez NAVEX Global. « Nos deux sociétés sont conscientes que les défis de conformité de leurs clients deviennent de plus en plus complexes et qu'ils nécessitent des solutions logicielles innovantes. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble pour soutenir les clients de WhistleB et, avec la force que va apporter la combinaison des deux sociétés, pour aider les nouveaux clients à se préparer à répondre à la nouvelle directive de l'UE sur la protection des lanceurs d'alerte. »

WhistleB représente la troisième acquisition de l'année 2019 pour NAVEX Global. Les transactions précédentes ont été le fournisseur de système d'assistance téléphonique basé au Royaume-Uni, Expolink (au mois de juin), et le fournisseur de système de gestion intégrée des risques basé aux États-Unis, Lockpath (au mois d'août).

NAVEX Global est le leader mondial des logiciels et services de gestion intégrée des risques et de la conformité qui aide les organisations à gérer leurs risques, à répondre aux exigences complexes en matière de conformité réglementaire ainsi qu'à favoriser une culture de travail éthique et hautement productive. Apprenez-en davantage sur NAVEX Global (navexglobal.com) en ligne : Blog Ethics & Compliance Matterstm (navexglobal.com/blog), @NAVEXGlobal (twitter.com/navexglobal), LinkedIn (linkedin.com/company/navex-global)

WhistleB a été créée en réponse à la demande régionale pour un système de lancement d'alerte multilingue, facile à utiliser et sécurisé avec lequel les employés se sentiraient à l'aise. La société propose un système de lancement d'alerte convivial pour le signalement des manquements présumés à l'éthique et à la conformité, ainsi que des outils de gestion intégrée des cas. Le système WhistleB est actuellement utilisé dans plus de 150 pays, y compris tous les pays de l'UE. Pour en savoir plus, consultez, http://www.whistleb.com/.

