Fermeture de trois programmes techniques - Une révision n'est pas une abolition clament les profs de cégep





MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les enseignantes et les enseignants des cégeps affiliés à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) manifesteront jeudi matin devant les locaux du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) à Québec et à Montréal. Ils dénoncent la fermeture annoncée de trois programmes techniques (Bureautique, Comptabilité et gestion, Gestion de commerces) et le processus bâclé qui y a mené.

La Fédération est estomaquée par le manque criant de rigueur et de transparence dont fait preuve le MEES à l'endroit de programmes d'enseignement supérieur. Elle serait favorable à une révision des programmes qui mettrait largement à contribution les enseignantes et les enseignants ainsi que l'ensemble des milieux de travail concernés. «?Une révision n'est pas une abolition : fermer trois programmes est du jamais vu en 30 ans?; il s'agit d'une décision infondée et inacceptable qui s'est faite dans une opacité inadmissible,?» dénonce Yves de Repentigny, vice-président et responsable du regroupement cégep de la FNEEQ-CSN.

Rappelons que cette fermeture touchera les cégeps partout au Québec et pourrait avoir un effet particulièrement dévastateur pour les régions éloignées des grands centres urbains dont l'offre serait réduite à un unique programme d'une «?polyvalence?» trop belle pour être vraie. Pourtant, les programmes actuels sont qualifiants et préparent adéquatement au milieu du travail. En 2018, le poste de secrétaire de direction arrivait en troisième position d'un palmarès des professions les plus prometteuses (lecegep.com). C'est le DEC en bureautique qui y donne accès avec un effectif étudiant féminin à environ 90 % et un taux de placement qui peut atteindre 100 %. «?Nous ne pouvons cautionner la décision du MEES, qui précariserait notamment la situation d'un bon nombre de femmes auxquelles le cégep offre présentement des perspectives de carrière et de salaire intéressantes,?» affirme Caroline Quesnel, présidente de la FNEEQ-CSN.

La FNEEQ-CSN suit de près la situation des révisions de programme. Sous le couvert des processus de révision, le MEES semble mener une opération de rationalisation des programmes collégiaux pour faire des économies de bout de chandelle. D'autres programmes sont menacés par les façons de faire actuelles à courte vue du MEES. «?Il est crucial que les programmes collégiaux demeurent qualifiants et que les diplômé-es puissent faire reconnaître facilement leurs compétences aux employeurs. En ce moment, les décisions du MEES se prennent au détriment des Québécoises et des Québécois,?» conclut Yves de Repentigny.

