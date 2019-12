Accessibilité universelle - La Ville de Montréal augmente son appui financier à AlterGo





MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les membres du comité exécutif de la Ville de Montréal ont adopté aujourd'hui, lors de la séance hebdomadaire, des résolutions visant à augmenter le soutien financier offert à AlterGo. L'organisme oeuvre depuis des décennies à rendre inclusifs les loisirs, les sports et la culture pour les Montréalaises et Montréalais vivant avec une limitation fonctionnelle.

La Ville de Montréal est partenaire d'AlterGo depuis une quarantaine d'années. L'organisme a pour mission de soutenir l'inclusion sociale des personnes vivant avec une limitation fonctionnelle. Pour que les loisirs, les sports et la culture soient accessibles à ces personnes, AlterGo vise une transformation sociale en travaillant en synergie avec les organismes, les différents paliers de gouvernement et le grand public. C'est pour atteindre cet objectif que la Ville de Montréal fait passer son soutien annuel de 40 000 $ à 75 000 $ pour le projet « Concertation en accessibilité universelle en loisir » de l'organisme, et ce, pour une période de 2 ans.

« La mission d'AlterGo s'inscrit dans les orientations et priorités de l'administration municipale, qui souhaite lutter contre les discriminations et l'exclusion. Nous continuons de travailler en collaboration avec les acteurs clés du milieu pour mobiliser les décideurs, les organismes et la population afin de rendre accessibles universellement l'ensemble des services offerts aux citoyens et citoyennes », déclare Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse au comité exécutif de la Ville de Montréal.

L'administration municipale accorde également à AlterGo un soutien triennal de 1 125 000 $ pour l'organisation du Défi sportif AlterGo. Cet événement d'envergure internationale a enregistré une augmentation du taux de participation de 185 % depuis 10 ans. Pour pallier l'augmentation du coût de réalisation, l'organisme recevra chaque année un montant de 125 000 $, en plus de 250 000 $ en prêts de locaux du centre sportif Claude-Robillard et de l'aréna Michel-Normandin, de matériel et de ressources humaines. Il s'agit d'une augmentation totale de 177 000 $ par année par rapport à la précédente convention pour le Défi sportif AlterGo.

« Le Défi sportif AlterGo est unique au monde, en ce sens qu'il permet d'accueillir pendant dix jours de compétitions sportives des milliers de jeunes et d'adultes, de l'élite et de la relève, qui vivent avec une limitation fonctionnelle. En bonifiant notre soutien à cet événement sportif qui connaît un énorme succès année après année, la Ville vient renforcer son soutien au Défi sportif Altergo et souligner l'importance d'améliorer l'accessibilité universelle dans les sports », affirme Hadrien Parizeau, conseiller associé à la jeunesse, aux sports et aux loisirs pour le comité exécutif.

