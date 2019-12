AGC Biologics élargit l'offre d'ADN plasmidique





AGC Biologics répond au besoin croissant d'ADN plasmidique en élargissant ses services de sous-traitance pharmaceutique

SEATTLE, 11 décembre 2019 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, société mondiale de façonnage en sous-traitance (CDMO) de produits biopharmaceutiques, renforce de manière significative ses services de façonnage en sous-traitance en proposant désormais de l'ADN plasmidique (ADNp) fabriqué dans son usine d'Heidelberg en Allemagne. Face à la demande en forte augmentation d'ADNp, AGC Biologics met à profit ses 25 ans d'expérience et ses capacités globales de développement analytique en interne pour garantir à ses clients des délais courts et fiables.

La demande d'ADNp croît à un taux global annuel de 20 % dans de nombreux domaines d'application. L'ADNp est utilisé depuis de nombreuses années dans la fabrication d'adjuvants et de vaccins à ADN et comme matériau de départ pour les médicaments à base d'ARN et les plateformes d'expression de protéines acellulaires. Cependant, ces dernières années, l'ADNp est venu jouer un rôle clé dans la thérapie génique pour la création de virus associés aux lentivirus et aux adénos ainsi que dans la thérapie génique directe.

« Notre priorité a toujours été de servir nos clients avec la ferme détermination de continuer à innover. En développant commercialement l'offre d'ADN plasmidique disponible, nous répondons à la demande croissante », explique Patricio Massera, PDG d'AGC Biologics. « Notre réseau mondialement coordonné possède les ressources et l'expérience nécessaires pour entreprendre cette expansion. Nous sommes impatients de travailler avec nos clients et de les aider à atteindre leurs objectifs. »

L'usine d'AGC Biologics située à Heidelberg, en Allemagne, fabrique de l'ADNp depuis 10 ans. Le site vient de terminer un projet d'amélioration des procédés de fabrication d'ADNp qui permet désormais d'étendre l'offre aux hôtes et aux plasmides (systèmes d'expression d'ADNp à copie faible et élevée) grâce à une vaste boîte à outils de développement de procédés couvrant des échelles de 1 L à 10 L et permettant de produire un ADNp de haute qualité. Ces procédés peuvent facilement être mis à l'échelle pour s'adapter à la fabrication conforme aux bonnes pratiques établie pour 50 L, 100 L, 500 L ou 1000 L.

Avec des usines microbiennes à Heidelberg (Allemagne), Copenhague (Danemark) et Chiba (Japon), et bientôt une autre usine microbienne à Seattle (États-Unis), AGC Biologics possède plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la fabrication de produits microbiens en sous-traitance, dont des produits destinés au marché commercial approuvés par la FDA, PDMA et EMA. Ces services de premier ordre se sont centrés essentiellement sur les protéines comme substance médicamenteuse, comme entre autres les fragments d'anticorps, les enzymes et les vaccins, mais aussi sur les plasmides.

AGC Biologics est une société mondiale de premier plan spécialisée dans le façonnage pharmaceutique (CDMO) qui s'attèle à offrir à ses clients et partenaires le niveau de service le plus élevé. La société emploie actuellement plus de 850 personnes dans le monde. Son vaste réseau s'étend sur trois continents et comprend des usines respectant les bonnes pratiques de fabrication actuelles à Seattle, dans l'État américain de Washington, à Copenhague, au Danemark, à Heidelberg, en Allemagne, et à Chiba, au Japon.

AGC Biologics propose une expertise sectorielle approfondie et des services personnalisés uniques pour la fabrication à grande échelle et en conformité avec les bonnes pratiques actuelles de produits thérapeutiques à base de protéines, de la production préclinique à la production commerciale, pour les systèmes mammaliens et microbiens. Ses offres de services intégrées comprennent le développement de lignées cellulaires et de bioprocédés, la formulation, les essais analytiques, le développement et la conjugaison de médicaments à base d'anticorps, la constitution de banques de cellules et leur stockage, ainsi que l'expression protéique, notamment son système d'expression breveté pour la production mammalienne, CHEF1®.

