Air Canada évoque la magie du retour chez soi dans sa nouvelle vidéo des Fêtes

La plus récente campagne de la Société souligne son rôle dans le rapprochement des Canadiens avec leurs êtres chers partout dans le monde

MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada célèbre les Fêtes en lançant un nouveau message publicitaire intitulé Le renne égaré. Empreinte de la magie des Fêtes, cette publicité cinématographique mise sur l'émotion que suscitent les moments passés auprès d'êtres chers en cette période.

La caméra suit un groupe d'enfants qui rencontrent un renne égaré. Constatant que l'animal est bien plus extraordinaire que ce qu'ils auraient pu imaginer, les enfants unissent leurs efforts pour l'aider à exploiter son pouvoir magique afin de rentrer chez lui.

« Nous voulions créer un message reflétant la magie et l'esprit festif propres à cette période de l'année, a expliqué Andrew Shibata, directeur délégué - Marques, d'Air Canada. Partout dans le monde, nos voyageurs rejoignent les leurs, et les 36 000 employés d'Air Canada s'estiment très privilégiés de jouer un rôle dans le retour au foyer de leurs clients pour les Fêtes. »

La publicité sera présentée sous plusieurs formats : une version longue sur les canaux d'Air Canada, une vidéo de 90 secondes au cinéma, une vidéo de 30 secondes à la télévision partout au Canada et une vidéo de 15 secondes sur les médias sociaux et les plateformes numériques d'Air Canada.

Aucune société aérienne ne relie autant de villes canadiennes ou hors frontière, au départ et à destination du Canada, qu'Air Canada, ce qui permet aux voyageurs de rendre visite facilement à leurs êtres chers partout dans le monde. Consultez le site aircanada.com pour profiter d'excellents tarifs et de soldes pendant la période des Fêtes.

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 53 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

