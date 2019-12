Des rêves verts : Agilyx et GE concluent un accord pour faire progresser l'économie circulaire des plastiques





Intégrer l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine et la modélisation prédictive dans le recyclage chimique

L'objectif est d'améliorer jusqu'à plus de 95 % le recyclage des plastiques usagés

PORTLAND, Oregon, 11 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Imaginez un monde où les matières plastiques ne seraient jamais gaspillées. Agilyx Corporation (« Agilyx »), le leader du recyclage chimique des matières plastiques recyclées en produits chimiques plastiques et en carburant à faible teneur en carbone, a annoncé aujourd'hui une collaboration active dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) avec General Electric Company à travers son unité commerciale Licensing, qui fait de ce rêve vert une réalité toujours plus proche. Associant la vaste expérience d'Agilyx dans le domaine du recyclage chimique à celle de GE dans l'application de l'IA industrielle, les deux sociétés entendent faire passer la recyclabilité chimique de tous les plastiques usagés de 10 % actuellement, à plus de 95 %.

Cette annonce est l'aboutissement d'un an d'efforts pour évaluer la technologie de modélisation de pointe de GE, mise au point par GE Research et voir si elle peut être appliquée à la base de données de conversion chimique des plastiques usagés qu'Agilyx a enrichie ces quinze dernières années. Ensemble, les entreprises peuvent nettement améliorer les taux de recyclage en déployant une panoplie innovante de technologies d'IA, dont l'apprentissage machine (« AM »), la modélisation prédictive (« MP ») et les outils d'optimisation, en les combinant à d'autres innovations de la chaîne logistique, en partenariat avec un nombre croissant de différents leaders des secteurs des déchets et du recyclage, des produits pétrochimiques, des biens de consommation et du détail. De plus amples détails sur ces partenariats seront communiqués ces prochains mois.

« Depuis plus de 20 ans, je travaille au coeur de l'innovation relative à la gestion des déchets, cherchant les moyens d'exploiter des ressources précieuses tout en développant une bonne intendance de l'environnement. La principale difficulté pour dimensionner les solutions repose sur la gestion efficace de la variabilité et de la complexité des matériaux et des contaminants dans divers flux de déchets. C'est assurément le cas des matières premières plastiques destinées aux technologies de recyclage chimique », a déclaré Joe Vaillancourt, le PDG d'Agilyx. « L'équipe d'Agilyx a développé une expertise approfondie du domaine et créé la plus grande base de données du secteur pour décrire le recyclage chimique, en analysant les liens entre des milliers de sources de déchets plastiques, les paramètres de traitement et les produits finis. En tirant parti de l'expertise de GE dans les domaines de l'IA, de l'AM et de la MP, nous déployons une panoplie d'outils pouvant être utilisés à l'échelon mondial », a-t-il ajouté. « Le grand public peut faire usage du plastique comme d'une ressource renouvelable précieuse et créer une véritable économie circulaire pour les plastiques, un matériau dont nous sommes tous devenus dépendants au quotidien. »

« Cette collaboration est un merveilleux exemple de la façon dont nous relions le vaste portefeuille de technologies de GE aux partenaires industriels d'envergure mondiale, à l'instar d'Agilyx, pour améliorer l'état de l'environnement », a déclaré Pat Patnode, le Président de GE Licensing. « Forts des technologies numériques de GE, Agilyx ajoutera les pièces essentielles requises pour transformer les plastiques en une source de carbone durable et fiable. »

« Dans les différents secteurs où GE est présent, comme l'aviation, l'énergie et la santé, nous avons développé et appliqué avec succès des solutions d'IA industrielle et d'AM pour créer des nouvelles activités pesant des centaines de millions d'USD, en améliorant l'efficacité et la performance de nos actifs et nos procédés de fabrication », a déclaré Colin Parris, le vice-Président de Software Research chez GE. « Avec Agilyx, nous pouvons également l'appliquer au secteur des plastiques en intégrant les connaissances approfondies d'Agilyx du secteur à nos techniques d'IA, d'AM et de modélisation pour quasi boucler la boucle du recyclage. »

À propos d'Agilyx Corporation

Basé à Portland (Oregon), Agilyx est un leader et un pionnier en matière de recyclage chimique de flux de déchets plastiques mélangés difficiles à recycler, transformés en matières premières circulaires à faible teneur en carbone et en combustibles à valeur élevée. La société a mis au point le premier système capable de recycler des déchets en polystyrène en styrène monomère, utilisés ensuite pour fabriquer de nouveaux produits en polystyrène (« PS »). La société commercialise également une technologie qui convertit des plastiques mélangés en pétrole brut de grande qualité. Depuis la commercialisation de ces nouveaux produits, la société a renforcé sa plateforme de produits en proposant une large gamme de produits chimiques à faible teneur en carbone, de polymères et de combustibles personnalisés. Agilyx collabore avec des prestataires de services de traitement des déchets, des municipalités, de raffineurs et des entreprises privées et publiques pour développer des solutions industrielles à circuit fermé destinées aux déchets plastiques mélangés.

Contactez-nous pour recycler vos flux de déchets plastiques, info@agilyx.com. Pour en savoir plus, suivez-nous sur les réseaux sociaux et retrouvez-nous sur www.agilyx.com.

À propos de GE

GE (NYSE : GE) fait avancer le monde en relevant ses plus grands défis : l'énergie, la santé et les transports, soit la base de la vie moderne. En associant une ingénierie de classe mondiale à des logiciels et des outils d'analyse, GE aide le monde à fonctionner de manière plus efficace, fiable et sûre. Depuis plus de 125 ans, GE façonne l'avenir du secteur, établissant aujourd'hui de nouvelles références en matière de fabrication additive, de science des matériaux et d'analyse de données. Au sein d'équipes internationales, diverses et investies, les collaborateurs de GE travaillent avec la plus grande intégrité et passion pour mener à bien les objectifs de GE et répondre aux attentes de ses clients. www.ge.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737450/Agilyx_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 11 décembre 2019 à 08:41 et diffusé par :