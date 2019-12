Des leaders européens du numériques se réunissent pour donner le coup d'envoi à l'« Année de la durabilité » dans le cadre de KickStart Europe 2020





Des investisseurs et des leaders du secteur numérique se réunissent une nouvelle fois pour discuter de questions urgentes et planifier pour l'avenir

AMSTERDAM, 11 décembre 2019 /PRNewswire/ -- La conférence annuelle sur les investissements et l'infrastructure numérique KickStart Europe se tiendra une nouvelle fois le 27 et le 28 janvier 2020 à Amsterdam. Face aux pressions croissantes pour un monde professionnel plus vert, des leaders éminents du numérique d'Europe, plus de 30 partenaires et plus de 35 conférenciers se réuniront pour partager leurs idées sur les défis croissants de la durabilité dans le secteur numérique.

Des intervenants de premier plan de CyrusOne, EdgeConneX, QTS, Iron Mountain et Interxion rejoindront plus de 1000 leaders du secteur pour « KickStart » (donner le coup d'envoi) à l'année et proposer de solutions plus vertes.

En novembre dernier, le Parlement européen a reconnu formellement la crise climatique et la Commission européenne nouvellement installée a fixé un objectif, rendre le continent climatiquement neutre d'ici 2050. Les sociétés sont également de plus en plus dépendantes vis-à-vis du numérique et l'infrastructure numérique européenne est en passe de doubler de taille au cours des cinq prochaines années. Le secteur numérique d'Europe fera donc l'objet d'une plus grande attention.

Comment l'économie numérique facilitera-t-elle cette croissance, tout en répondant aux normes environnementales ? Les leaders du secteur numérique s'efforceront de trouver les réponses à la troisième édition de la conférence Stratégie & Réseautage KickStart Europe.

Les thèmes suivants seront couverts durant l'évènement :

Agenda du développement durable de l'UE et solutions innovantes Développement de plateformes de données existantes et émergentes en Europe Besoin croissant pour un personnel qualifié Tendances en matière d'investissement dans l'infrastructure numérique Développements cloud qui changent les modèles d'affaires

Stijn Grove, directeur général de Digital Gateway to Europe et organisateur de l'évènement, a commenté en ces termes : « L'année dernière, KickStart Europe a traité du besoin qui existe pour des investissements accrus dans le secteur numérique, mais cette année, nous serons fortement axés sur le problème bien plus important du changement climatique que nous devons reconnaitre en tant que chefs d'entreprise. »

