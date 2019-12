Beamex révolutionne l'étalonnage en temperature





PIETARSAARI, Finlande, 11 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Beamex présente un moyen plus efficace d'effectuer un étalonnage en température grâce à une nouvelle solution polyvalente révolutionnaire baptisée Beamex MC6-T.

Le MC6-T est le dernier-né de la florissante et respectée famille Beamex MC6, qui comprend le communicateur et calibrateur de documentation MC6, le communicateur et calibrateur rackable MC6WS, ainsi que le communicateur et calibrateur de documentation à sécurité intrinsèque MC6-Ex certifié ATEX, IECEx et en Amérique du Nord.

Un meilleur moyen d'étalonner la temperature

« Depuis plus de 40 ans, Beamex développe ses compétences en matière de métrologie en température, ce qui lui a récemment valu de mieux comprendre la thermodynamique et les systèmes de contrôle de la température. En combinant son expérience en matière de conception de calibrateurs et d'étalonnage de la température avec son expertise dans le domaine de la métrologie, Beamex a mis au point un four d'étalonnage à air sec qui simplifie grandement l'étalonnage de la température. », a déclaré Antti Mäkynen, chef de produit chez Beamex.

La puissance et la polyvalence du MC6-T sont indéniables, sachant qu'il peut fournir des mesures et des simulations de référence de haute précision pour la température, la pression et des signaux électriques tels que la résistance, les impulsions et la fréquence, mA, mV, V, et est dotéd'un communicateur HART, Profibus PA et FOUNDATION Fieldbus. « Grâce à toutes ces fonctionnalités, le MC6-T peut remplacer de nombreux appareils monofonctions, tels qu'un four à air sec, un calibrateur de température, un calibrateur de pression, un communicateur de terrain, un enregistreur de données, et bien plus encore. Aucun autre appareil sur le marché ne propose un tel éventail de fonctionnalités. », a expliqué Antti Mäkynen. « Le MC6-T propose une interface utilisateur conviviale, assurant une facilité d'utilisation exceptionnelle et offre des fonctionnalités de sécurité afin de protéger les personnes et le lieu de travail. », a-t-il ajouté.

Parmi les caractéristiques uniques de cette solution, on peut citer des performances métrologiques accrues, une durée de cycle d'étalonnage raccourcie ainsi qu'un design spécifique garantissant sa robustesse. Il offre également la possibilité d'étalonner des sondes de température hygéniques courtes et à brides, ce qui n'est en règle générale pas possible avec les fours traditionnels. Le MC6-T est disponible en deux modèles : le MC6-T150 pour les applications dans le froid et le MC6-T660 pour les étalonnages à haute température.

En combinant le MC6-T avec les logiciels Beamex, l'étalonnage de la température sera entièrement automatisé et, par conséquent, sans papier. Avec ce type de solution d'étalonnage intégrée, le temps d'étalonnage peut être réduit jusqu'à 50 %, permettant ainsi d'économiser de l'argent tout en améliorant la qualité des mesures.

BEAMEX est un fabricant mondial de solution d'étalonnage et de métrologie industrielle offrant des manières innovantes et performantes d'étalonner. Beamex propose une gamme cohérente de produits et de services, du calibrateur portable au banc d'étalonnage, des solutions logicielles et des services liés à l'implémentation de nouveau système. Au travers de ses filiales, ses bureaux et son réseau de revendeur, ses produits sont disponibles dans plus de 80 pays. Les solutions Beamex sont utilisées par plus de 12 000 clients partout dans le monde.

Site: www.beamex.com/fr

