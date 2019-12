Solasia annonce un accord de licence et une alliance capitalistique avec Maruho pour le SP-04 (PledOx®)





Solasia Pharma K.K. (TSE : 4597, Siège : Tokyo, Japon, président-directeur général : Yoshihiro Arai, ci-après « Solasia ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord de licence exclusif avec Maruho Co., Ltd. (Siège : Osaka, Japon, président-directeur général : Koichi Takagi, ci-après « Maruho ») pour la commercialisation du produit SP-04 (PledOx®, ci-après « le produit ») de Solasia, un agent thérapeutique pour la neuropathie périphérique provoquée par chimiothérapie (actuellement en cours d'essais cliniques de phase III ; nom de l'ingrédient actif : calmangafodipir) au Japon.

Dans le cadre de cet accord de licence, Maruho commercialisera le produit en exclusivité au Japon une fois que Solaria aura terminé le développement du produit. D'après l'accord de licence, Solasia fournira le produit exclusivement à Maruho, et Maruho paiera Solasia un versement initial d'1,0 milliard de yens et des paiements d'étape basés sur les progrès du développement et de la commercialisation jusqu'à un total de 18,0 milliards de yens.

Outre l'accord de licence susmentionné, Solasia et Maruho ont également conclu un accord d'alliance capitalistique par lequel Maruho fait l'acquisition d'actions de Solasia par une attribution à un tiers dans le but de maintenir une relation commerciale étroite à l'avenir.

Format de l'alliance capitalistique : Acquisition des actions nouvellement émises de Solasia par Maruho dans une attribution à des tiers Date du versement : 26 décembre 2019 Nombre d'actions émises : 11 324 000 actions ordinaires Solasia Prix d'émission par action : 151 yens (prix de clôture le 9 décembre 2019) Montant total émis : 1 709 924 000 yens Ratio de participation après émission : Maruho détiendra 9,70 % des actions en circulation de Solasia Convention de blocage : Maruho doit obtenir le consentement préalable de Solasia s'il transfère sa participation avant le jour qui suit la date de l'annonce initiale des résultats des essais cliniques et autres par Solasia après l'achèvement des deux essais de phase III du produit actuellement en cours. L'actionnaire principal de Solasia, ITOCHU Corporation, doit obtenir le consentement préalable de Solasia s'il transfère sa participation dans l'année qui suit la date du versement énoncée ci-dessus. Utilisation du produit : Pour la mise sous licence et le développement du produit en voie de commercialisation SP-05.

Maruho est spécialisé dans la dermatologie et a contribué à améliorer la qualité de vie (QDV) des patients atteints de maladies de la peau causées par le traitement du cancer. Cette fois, afin de contribuer plus avant à aider les patients atteints de cancer et leurs familles, Maruho a décidé d'obtenir les droits pour commercialiser le produit. Solasia est spécialisée dans l'oncologie en Asie, et 3 de leurs 4 produits existants et en développement incluent des médicaments qui traitent les effets secondaires des médicaments anticancéreux. Solasia ne possède pas encore de force de ventes interne au Japon. C'est pourquoi, à la lumière des progrès réguliers de l'essai clinique de phase III pour le produit, Solasia a décidé de dériver ses droits de commercialisation à Maruho qui partage la même philosophie axée sur l'importance d'améliorer la QDV des patients.

Koichi Takagi, président-directeur général de Maruho, a commenté comme suit :

« Solasia est une société pharmaceutique spécialisée dans l'oncologie. La société soutient les patients recevant un traitement contre le cancer et leurs familles en développant non seulement des médicaments anticancéreux, mais aussi des produits de soins de soutien pour le cancer afin d'améliorer la QDV du patient. En collaboration avec Solasia, nous continuerons de faire tout notre possible pour aider davantage les patients du cancer et leurs familles en combinant les vastes connaissances de Solasia dans l'oncologie avec l'expérience que nous avons acquise dans l'amélioration de la QDV du patient. »

Yoshihiro Arai, président-directeur général de Solasia, a commenté comme suit :

« Maruho est une société de premier plan au Japon dans le domaine de la dermatologie qui a acquis, lors de nombreuses années d'expérience auprès de patients atteints de cancer ou autres maladies, la connaissance que l'amélioration de la QDV du patient est aussi importante que le traitement de la maladie elle-même. Nous sommes convaincus que Maruho, avec ses vastes connaissances et sa grande expérience de la QDV du patient, est le meilleur partenaire possible pour Solasia, parce que nous pouvons partager largement les attentes et l'importance de notre produit en développement SP-04 dans le traitement de la neuropathie périphérique provoquée par chimiothérapie et collaborer pour améliorer la QDV des patients. »

