Affise présente son rapport mondial sur la fraude publicitaire dans le marketing à la performance et ses hypothèses pour 2020 : statistiques, tendances et solutions





Brassant un chiffre d'affaires de milliards de dollars, la publicité numérique est devenue une cible de choix pour les fraudeurs publicitaires. Le phénomène grandissant des pertes budgétaires liées à des activités frauduleuses dans ce domaine a incité Affise à mener une étude relative à la fraude dans le cadre du marketing à la performance, afin de saisir l'étendue du problème et de dégager des solutions et des recommandations pertinentes.

Le rapport dévoile les statistiques les plus récentes, qui montrent que 35,3 % de l'ensemble du trafic traité au cours des deux premiers trimestres 2019 se sont avérés frauduleux. Ce chiffre constitue une augmentation de presque 60 % par rapport à 2018, lorsque la part de fraude représentait 22 % de l'entièreté du trafic traité. L'étude approfondie de l'état de la fraude publicitaire au niveau mondial envisage les facteurs clés qui définiront les secteurs du marketing à la performance et du marketing d'affiliation en 2020. Ce rapport a été élaboré grâce à une méthodologie de recherche bien planifiée et à l'aide d'instruments de recherche à la fois primaires et secondaires.

Le rapport sur la fraude au marketing à la performance couvre les chapitres suivants :

Quel est le degré de nuisance de la fraude publicitaire ?

Qu'est-ce que la fraude au marketing à la performance ?

Que peuvent faire les responsables d'affiliation pour prévenir la fraude ?

Les outils de prévention à la fraude : internes versus externalisés

Les outils clés de prévention à la fraude figurant dans le rapport sont FraudScore, Fraud Defense, FraudShield et Forensiq

Téléchargez le rapport complet sur la fraude au marketing à la performance ici !

« En tant que première plateforme de marketing à la performance, nous nous engageons à créer un écosystème plus solide et mieux adapté pour les annonceurs et les spécialistes du marketing à la performance. C'est la raison pour laquelle les principaux objectifs énoncés dans le rapport sont d'analyser la façon dont la fraude publicitaire affecte le secteur et de proposer diverses solutions pour la combattre : des solutions internes et SaaS aux plateformes sur mesure », a déclaré Dmitrii Zotov, fondateur et directeur technique d'Affise.

À propos d'Affise

Affise est une plateforme technologique de marketing à la performance, d'analyse de données et d'automatisation des campagnes publicitaires. Depuis 2015, Affise mène ses activités d'entreprise axée principalement sur les technologies et offrant des solutions de pointe ainsi que des produits personnalisables permettant de gérer les relations directes avec les diffuseurs.

