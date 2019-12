Avis aux médias - Initiative inédite : Des ordres professionnels dévoilent le fruit d'une vaste démarche commune portant sur les services rendus à la population dans le réseau public de la santé et des services sociaux

La fondation internationale One DropMC a été désignée comme l'un des 10 organismes caritatifs internationaux au Canada ayant contribué à changer les choses en 2019 par l'organisation Charity Intelligence, qui effectue des études indépendantes et...

Octapharma a annoncé aujourd'hui que les résultats finaux de l'étude NuProtect, la plus grande étude prospective sur un seul concentré de facteur VIII (FVIII) chez des PNTA atteints d'hémophilie A sévère, ont fait l'objet ce jour d'une présentation...

Dans une initiative inédite, les présidents de huit ordres professionnels du domaine de la santé mentale et des services sociaux vous convient à une conférence de presse au cours de laquelle ils dévoileront les constats confirmés par un sondage de...

De passage dans la circonscription de Vachon pour une tournée avec le député Ian Lafrenière, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, profite de l'occasion pour annoncer le nombre de nouvelles places qui seront...

Le London Health Sciences Centre et St. Joseph's Health Care London ont choisi Siemens Healthineers au Canada pour fournir des systèmes d'imagerie destinés à servir la communauté du sud de l'Ontario. Siemens Healthineers...