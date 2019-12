Tony O. Elumelu exhorte les présidents de la région ACP présents au Kenya à améliorer l'environnement commercial en vue de stimuler l'industrialisation et la création de richesses dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique





NAIROBI, Kenya, 10 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Tony O. Elumelu, CON, fondateur de la Fondation Tony Elumelu et président de Heirs Holdings et du groupe United Bank for Africa, a exhorté les chefs d'État d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) à améliorer l'environnement commercial de leur pays afin de stimuler l'industrialisation et la création de richesses dans les États membres ACP.

Il a fait cette déclaration tout en présentant le discours d'ouverture sur le thème « Industrialisation et engagement du secteur privé pour la transformation économique des États ACP » lors du dialogue présidentiel du 9e sommet des entreprises ACP à Nairobi, au Kenya.

M. Elumelu a déclaré que l'industrialisation ne serait pas possible sans un soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et un meilleur accès à l'électricité. « Nous ne pouvons pas espérer nous industrialiser sans résoudre la question de l'énergie. Si nos entrepreneurs consacrent une grande partie de leurs ressources à l'alimentation de leurs entreprises, comment sont-ils alors censés réaliser les investissements nécessaires pour se mettre à niveau et s'industrialiser ? Si nous ne nous attaquons pas à ces questions pertinentes, nous ne serons pas en mesure de parvenir à l'industrialisation, à la création de richesses et à la réduction de la pauvreté », a-t-il déclaré.

Il a souligné que le développement des infrastructures représentait un autre domaine critique pour parvenir au développement durable, en mettant en avant le rôle essentiel que joue le groupe United Bank for Africa à cet égard. « Le groupe UBA est une force de développement en Afrique grâce à l'investissement dans les infrastructures ; il ouvre la voie dans les services et paiements transfrontaliers, avec l'objectif d'encourager le commerce à travers le continent », a-t-il déclaré.

Tout en citant l'impact du programme phare d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu, M. Elumelu a souligné le rôle critique que le partenariat entre les secteurs privé et public, ainsi que les organisations de développement, jouent dans la réalisation de l'industrialisation. La Fondation Tony Elumelu, une philanthropie dirigée par le secteur privé, a pour mission de catalyser la transformation économique du continent en aidant les jeunes entrepreneurs africains (plus de 7 500 bénéficiaires dans 54 pays africains jusqu'à présent) par le biais de son programme d'entrepreneuriat. Elumelu a fait part d'histoires de bénéficiaires au Kenya, notamment le Dr Peter Gichuhi Mwethera, qui a développé un gel contraceptif, Uniprin, visant à prévenir l'infection par le VIH, et Maureen Amakabane, dont la société « Usafi Sanitation » comble le fossé en matière d'assainissement dans les écoles en fournissant des toilettes sèches.

Il a déclaré : « À ce jour, nous comptons 497 bénéficiaires au Kenya, 596 en Ouganda, 187 en Tanzanie et 194 au Rwanda. Cela porte à 1 474 le nombre total d'entrepreneurs de la Fondation Tony Elumelu en Afrique de l'Est jusqu'à présent. Des organisations telles que le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la Banque africaine de développement, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la GIZ (agence de coopération internationale allemande pour le développement) ont contribué à augmenter le nombre de jeunes entrepreneurs que nous pouvons soutenir. »

Le président du Kenya, S.E. Uhuru Kenyatta, partage la même approche du développement, tout en soulignant le plan de son pays axé sur le secteur privé, qui a fait passer la facilité du pays à faire des affaires du 129e rang sur 190 économies en 2013 au 56e rang en 2019.

Le président Kenyatta a déclaré : « Nos jeunes sont technophiles et, en effet, dotés d'un immense esprit d'entreprise. Ils sont prêts à adopter la révolution numérique. Nous connaissons un écosystème d'innovation numérique florissant qui peut stimuler le rythme de croissance des innovations technologiques et des TIC, et faire profiter les startups technologiques et les centres d'incubation dynamiques, comme l'a mentionné Tony [Elumelu], de ces jeunes femmes et hommes qu'il a soutenus par l'intermédiaire de sa famille et de sa fondation. »

Pour conclure, M. Elumelu a souligné l'importance d'inclure les femmes dans le programme de développement de la région ACP, en félicitant la Banque européenne d'investissement (BEI) pour son initiative « She Invest », qui se concentre sur la mobilisation d'un milliard d'euros pour les femmes dans toute l'Afrique. « Au sein de la fondation Tony Elumelu, nous nous efforçons d'atteindre les mêmes objectifs : sortir les femmes de la pauvreté et leur donner les connaissances et les ressources nécessaires. Il s'agit d'une invitation à unir nos forces comme nous l'avons fait avec le PNUD pour sortir 100 000 jeunes filles et garçons africains de la pauvreté, endiguant de ce fait les problèmes de migration », a-t-il déclaré.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1042260/Tony_Elumelu_Keynote_Speech.jpg

