Règlement sur la protection des passagers aériens s'appliquera pleinement le 15 décembre : Vol En Retard prête à épauler les voyageurs





MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - C'est le dimanche 15 décembre prochain que le règlement fédéral sur la protection des passagers aériens (RPPA), partiellement entré en vigueur en juillet dernier, s'appliquera dans sa totalité et que les compagnies aériennes se verront imposer une nouvelle série d'obligations destinées à améliorer l'encadrement des transporteurs et à mieux protéger les voyageurs. L'équipe de Vol En Retard, qui milite depuis 2016 pour une meilleure protection des voyageurs, et qui a d'ailleurs remporté le prix « Coup de coeur » québécois du jury du palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte, se réjouit de cette excellente nouvelle à l'approche du temps des Fêtes, période la plus achalandée de l'année pour les transporteurs. Voici un récapitulatif des principales dispositions qui entrent aujourd'hui en vigueur et que Vol En Retard pourra invoquer pour soutenir les passagers lésés dans leurs démarches d'indemnisation.

INDEMNITÉS ET NORMES MINIMALES DE TRAITEMENT // En cas de retard de 3 heures et plus ou d'annulation de vol attribuable au transporteur, la compagnie aérienne devra verser une indemnité basée sur la durée du retard à l'arrivée à destination finale, à moins d'avoir prévenu ses clients plus de 14 jours avant le départ. Le montant que pourront réclamer les passagers lésés par un grand transporteur pourra aller de 400 $ à 1 000 $, et de 125 $ à 500 $ dans le cas d'un petit transporteur. Il convient de rappeler que ces indemnités ne s'appliqueront pas si le retard ou l'annulation de vol est relié à la sécurité, et que le dédommagement ne sera en aucun cas automatique. Les passagers devront faire leur réclamation dans un délai de 1 an, tandis que les transporteurs devront y répondre dans les 30 jours suivants la réception de la réclamation. C'est dans ces circonstances que Vol En Retard sera d'une aide précieuse auprès des passagers. Plusieurs politiques, dispositions et exceptions sont à prendre en compte, il sera incontournable de profiter de l'expertise de cette entreprise.

Le règlement articule également les normes minimales de traitement que devront respecter les transporteurs en cas de retard au départ qui leur est attribuable, que ces retards soient nécessaires par souci de sécurité, ou non : après 2 heures, la compagnie aérienne devra ainsi fournir aux voyageurs de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable, ainsi que l'accès à des moyens de communication. S'il est prévu que le retard se prolonge durant la nuit, elle devra également offrir l'hébergement gratuitement.

« Il y a vraiment de quoi se réjouir de l'établissement d'obligations minimales des transporteurs envers leurs passagers, tant en matière de normes de traitement que de montants d'indemnisation. De cette manière, on s'assure d'un traitement juste et équitable pour tous les voyageurs, qui pourront dorénavant faire appel à nos services en ayant une meilleure idée de leurs droits, indique le PDG et cofondateur de Vol En Retard, Jacob Charbonneau. Nous serons évidemment à l'affût de l'application de ces obligations par les transporteurs dès leur entrée en vigueur le 15 décembre. »

RÉACHEMINEMENT ET REMBOURSEMENT // Les compagnies aériennes seront dorénavant également tenues de s'assurer que leurs passagers atteignent leur destination finale, que ce soit en les réacheminant à bord de leur prochain vol disponible après un retard de 3 heures ou sur un vol d'une autre compagnie aérienne si le départ du prochain vol disponible a lieu 9 heures ou plus après l'heure de départ initiale. Si le retard ou l'annulation de vol est attribuable au transporteur, les voyageurs pourront de plus réclamer un remboursement de billet et une indemnité allant de 125 $ à 400 $ si le réacheminement offert ne répond pas à leurs besoins. Dans le cas d'une situation indépendante de sa volonté et si son prochain vol disponible ne part pas dans les 48 prochaines heures, la compagnie devra réacheminer le passager par le biais d'une autre compagnie aérienne.

À PROPOS // Fondée en 2016, Vol En Retard est la première entreprise au Canada qui aide les voyageurs dont le vol a été retardé, annulé ou surréservé à obtenir une compensation juste, en prenant en charge les démarches parfois longues et épineuses qui accompagnent ce désagrément. Volenretard.ca trouve aussi son origine dans la connaissance pointue de M. Charbonneau de l'industrie du transport aérien. La mission de la compagnie : informer les consommateurs sur leurs droits, et aider les voyageurs lésés à obtenir une compensation juste de façon facile, rapide et sans risque. En bientôt quatre ans, plusieurs dizaines de milliers de passagers ont fait confiance à Volenretard.ca.

volenretard.ca

SOURCE Volenretard.ca

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 12:12 et diffusé par :